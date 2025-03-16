Hamas, Gazze Ateşkes Anlaşmasının İkinci Aşamasını Talep Ediyor

Hamas, Gazze'de yeni tekliflerin yerine mevcut ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasını gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 23:15
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 23:15
Hamas, Gazze Ateşkes Anlaşmasının İkinci Aşamasını Talep Ediyor

Hamas, Gazze'deki mevcut durumla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Hazim Kasım, 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi gerektiğini belirtti. Hamas, yeni ve tali anlaşmalar yerine mevcut müzakerelerin ilerletilmesini istiyor.

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un yeni ateşkes teklifine olumlu yanıt vermelerine rağmen, bu yanıtın "kabul edilemez" olduğu değerlendirmesinde bulundu. Kasım, "Yapılması gereken şey, yeni ve tali anlaşmalar yapmak değil, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını uygulamaya koymaktır. Anlaşmanın aşamalarını uygulamak hedefleri garanti eder. Tehdit diline başvurmak olumsuz sonuçlar doğurur," dedi.

Kasım, anlaşmanın hedeflerine ulaşmanın doğru yolunun, daha önce üzerinde mutabakata varılan ve tüm taraflarca imzalanan hususların uygulanması olduğuna dikkat çekti. ABD yönetimi, 19 Ocak'ta anlaşma için bir çerçeve sundu ve Witkoff dahil arabulucuların başarılı olması için harekete geçtiğini ifade etti.

İsrail devlet televizyonu KAN, 14 Mart'ta Witkoff'un yeni bir teklif sunma sürecinde olduğunu bildirdi. Kanal 12 ise daha fazla esirin serbest bırakılması önerisinin uygulanabilir olmadığını fark ettikten sonra, Gazze'deki tüm ABD vatandaşı esirler de dahil olmak üzere 5 esirin serbest bırakılması ve 9 esirin cenazelerinin teslim edilmesi yönünde yeni bir teklif sunduğunu kaydetti.

Witkoff'un teklifinin Gazze Şeridi'nde ramazan ayı ve Hamursuz Bayramı'nı kapsayan 50 günlük ateşkes ve Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını içerdiği bildirildi. Hamas, Amerikalı İsrail askeri Edan Alexander ve 4 ABD-İsrail vatandaşı için teslim teklifi karşısında olumlu yanıt vermesine rağmen, Witkoff bu cevabı "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Witkoff, "Teklif makuldü ve İsrailliler bilgilendirildi, ancak 3 gün bekledikten sonra Hamas'tan kabul edilemez bir yanıt aldık. Hamas'a akıllı davranmalarını tavsiye ediyoruz," ifadelerini kullandı.

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