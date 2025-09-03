DOLAR
Hamas: İsrail Gazze'de Mahalleleri Sistematik Şekilde Yok Etmeyi Tırmandırıyor

Hamas, İsrail ordusunun Gazze kentindeki mahalleleri sistematik biçimde yok etmeyi tırmandırdığını, sivillerin hedef alındığını ve uluslararası müdahale çağrısında bulunduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 23:12
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 23:12
Hamas'ın açıklaması

Hamas Hareketi, İsrail ordusunun Gazze kentindeki mahalleleri sistematik bir biçimde yok etmeyi tırmandırdığını ve evleri bombardımanlarla içindeki insanların başları üzerine yıktığını bildirdi.

Hamas açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İşgalci İsrail ordusu, yirmi günden fazla bir süredir Gazze kentine yönelik vahşi saldırısını sürdürüyor. Mahalleleri sistematik biçimde yok etmeyi tırmandırıyor, evleri ve çadırları bombardımanlarla içindekilerin başları üzerine yıkıyor."

Açıklamada, kentin kuzeyindeki Cureysi Ailesinin kaldığı evin bombalanması örnek gösterildi ve saldırıda aynı aileden en az 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Hamas, bunun dünyanın gözü önünde sürekli tekrarlandığını vurguladı.

"Filistin halkına yönelik soykırım, kuşatma, sivillerin aç bırakılması, sağlık sektöründe elde kalanların da planlı olarak hedef alınması gibi durumların uluslararası insancıl hukuka karşı açık bir meydan okuma" olduğuna dikkati çekildi.

Hamas, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler’e, "Netanyahu hükümetinin uygulamakta ısrar ettiği soykırım ve zorla göç ettirme planlarını durdurmaları için acil hareket etmeleri" çağrısı yaptı.

