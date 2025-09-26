Hamas: İsrail'in Filistinlileri Gözaltıları Panik ve Kargaşa Gösteriyor

Hamas, İsrail'in Batı Şeria'daki gözaltılarını 'panik ve kargaşa' olarak niteledi; Nablus'ta 22 kişi, aralarında 2 gazeteci gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 11:57
Hamas: İsrail'in Filistinlileri Gözaltıları Panik ve Kargaşa Gösteriyor

Hamas: İsrail'in Filistinlileri Gözaltıları Panik ve Kargaşa Gösteriyor

Nablus'taki baskınlarda 22 kişi gözaltına alındı, aralarında 2 gazeteci bulunuyor

Hamas, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını artırarak Filistinlileri gözaltına almasının işgalcilerin yaşadığı panik ve kargaşa durumunu yansıttığını açıkladı.

Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Hamas yöneticilerinden Abdurrahman Şedid'in Nablus'ta aralarında gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda Filistinlinin gözaltına alınmasına ilişkin değerlendirmesine yer verildi.

Şedid, İşgalci İsrail güçlerinin bu sabah Nablus başta olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yoğunlaştırdıkları ve artan çılgınca gözaltı hamlelerinin işgalcilerin yaşadığı panik ve kargaşa durumunu yansıttığını belirtti.

Şedid, İsrail'in aralarında gazeteciler, serbest bırakılan Filistinliler, akademisyenler ve siyasilerin de bulunduğu birçok kişiyi gözaltına aldığını hatırlatarak, bunun İsrail'in Filistinlilerin iradesini kırmak ve toplumsal yapıyı zayıflatmak amacıyla uyguladığı sistematik baskı politikasını ortaya koyduğunu kaydetti.

Hamas yöneticisi, İsrail'in uygulamalarının Filistin halkının direniş ve kararlılığını kıramayacağını ve aksine Filistinlilerin öfkesini, ulusal haklarına bağlılığını ve Batı Şeria'nın ilhak ve yerinden etme yoluyla kontrol altına alınmasına yönelik her türlü girişimi reddetmesini artıracağını vurguladı.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın yalnızca Nablus kenti ve çevresine düzenlediği baskında 2'si gazeteci olmak üzere 22 Filistinliyi gözaltına almıştı.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Maarif Vakfı '6 Kıta 1 Dil' Finali İstanbul'da — Türkçe Mini Belgesel Yarışması
2
Emine Erdoğan'dan BM'deki Kanserli Çocuklar Etkinliğine Video Paylaşımı
3
Kırşehir'de 'Yılın Ahisi' İsmail Aydın'a 'Ahi Duası' ile Ödül
4
Kurtulmuş: MİT Başkanı ve Bakanlarla Komisyon Toplantısı Yapılabilir
5
Şarkıcı Güllü (Gül Tut) Yalova'da 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi
6
Van Gürpınar'da Silahlı Saldırı: Anne ve İki Oğlu Öldü, 4 Gözaltı
7
İsrail saldırıları: Gazze'de 24 Filistinli yaşamını yitirdi

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?