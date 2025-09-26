Hamas: İsrail'in Filistinlileri Gözaltıları Panik ve Kargaşa Gösteriyor

Nablus'taki baskınlarda 22 kişi gözaltına alındı, aralarında 2 gazeteci bulunuyor

Hamas, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını artırarak Filistinlileri gözaltına almasının işgalcilerin yaşadığı panik ve kargaşa durumunu yansıttığını açıkladı.

Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Hamas yöneticilerinden Abdurrahman Şedid'in Nablus'ta aralarında gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda Filistinlinin gözaltına alınmasına ilişkin değerlendirmesine yer verildi.

Şedid, İşgalci İsrail güçlerinin bu sabah Nablus başta olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yoğunlaştırdıkları ve artan çılgınca gözaltı hamlelerinin işgalcilerin yaşadığı panik ve kargaşa durumunu yansıttığını belirtti.

Şedid, İsrail'in aralarında gazeteciler, serbest bırakılan Filistinliler, akademisyenler ve siyasilerin de bulunduğu birçok kişiyi gözaltına aldığını hatırlatarak, bunun İsrail'in Filistinlilerin iradesini kırmak ve toplumsal yapıyı zayıflatmak amacıyla uyguladığı sistematik baskı politikasını ortaya koyduğunu kaydetti.

Hamas yöneticisi, İsrail'in uygulamalarının Filistin halkının direniş ve kararlılığını kıramayacağını ve aksine Filistinlilerin öfkesini, ulusal haklarına bağlılığını ve Batı Şeria'nın ilhak ve yerinden etme yoluyla kontrol altına alınmasına yönelik her türlü girişimi reddetmesini artıracağını vurguladı.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın yalnızca Nablus kenti ve çevresine düzenlediği baskında 2'si gazeteci olmak üzere 22 Filistinliyi gözaltına almıştı.