Hamas'tan Doha Saldırısı Sonrası 'Kararlılık' Mesajı

Hüsam Bedran: Hiçbir güç bizi ulusal rolümüzü yerine getirmekten alıkoyamayacak

Hamas, İsrail'in Katar'daki müzakere heyetine düzenlediği dünkü saldırıların ardından ulusal kararlılık vurgusu yaptı. Örgütün Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, yazılı açıklamasında saldırının Hamas'ın koordinasyonunu ve liderlik kararlarını etkilemeyeceğini belirtti.

İsrail'in işlediği suçlar, halkımızı ilgilendiren çeşitli konularda tüm Filistinlileri temsil eden ulusal bir kararı muhafaza etmek için çeşitli gruplarla sürdürdüğümüz koordinasyonu veya liderlik kararlarımızı etkilemeyecektir.

Bedran, saldırıyı değerlendirirken Doha'da işlenen suçu şu sözlerle nitelendirdi: Doha'da işlenen suç, her zaman söylediğimiz şeyi doğruluyor: Bu sıradan bir devlet değil. Aksine, bunlar önemli askeri kapasiteye sahip bir devleti yöneten ve ırkçı sanrılara dayalı aşırı inançlara sahip katil ve terörist bir grup çetedir.

Hamas lideri, İsrail'in bölgenin güvenliği ve istikrarı için gerçek bir tehdit oluşturduğunu ve Filistin halkıyla birlikte herkesle açık bir savaş yürüttüğünü savundu. Bedran, ayrıca Hamas liderlerinin kanının Gazze'de ve diğer bölgelerde yaşayan çocukların, yaşlıların ve kadınların kanından daha değerli olmadığını vurguladı.

Halkımız için savaşıyoruz ve davamıza hizmet etmek için siyasi ve diplomatik olarak hareket ediyoruz. Yeryüzünde hiçbir güç bizi ulusal rolümüzü yerine getirmekten alıkoyamayacak.

İsrail ordusu dün Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti. Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.