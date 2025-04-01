Hamas'tan Gazze'deki Gazeteci Cinayetine Sert Tepki

Hamas, Gazze’deki Gazeteci Cinayetini Kınadı

Hamas, Filistinli gazeteci Muhammed Salih el-Berdevil ve ailesinin Gazze Şeridi'ndeki evlerinde İsrail güçleri tarafından hedef alınarak öldürülmesini kınayarak bunun "uluslararası ve insani hukukun daha fazla ihlali" olduğunu belirtti.

Açıklama ve Kınama

Yapılan yazılı açıklamada, el-Berdevil ve ailesinin İsrail güçleri tarafından katledilmesi, "uluslararası hukukun ve insani değerlerin açık ihlali" olarak değerlendirildi. Hamas, El Aksa RadyosuHan Yunus’taki evlerinde şehit olduğu bilgisini paylaştı.

İsrail’in Hedefleri ve Uluslararası Tepki Çağrısı

Açıklamada, İsrail’in Filistinli gazetecileri sistematik olarak hedef aldığına dikkat çekilerek, bunun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin insanlığa karşı işlediği suçların bir parçası olduğu vurgulandı. Hamas, Birleşmiş Milletler ve uluslararası yargı kurumlarının İsrail’i durdurması ve işlediği suçlar için hesap vermeye zorlaması gerektiğini ifade etti.

Medya Kuruluşlarına Çağrı

Medya kuruluşlarına, İsrail’in eylemlerini kınamaları ve Tel Aviv yönetimine karşı boykot ve diplomatik izolasyon adımlarını artırmaları yönünde çağrıda bulunuldu.

İsrail’in Saldırıları ve Gazeteci Kaybı

Netanyahu, 30 Mart'ta Gazze’deki saldırıları daha da artıracaklarını belirtmişti. Ayrıca, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından saldırılarına yeniden başladı. Bu süreçte, 1042'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 542 kişi yaralandı.

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 399’a, yaralıların sayısı ise 114 bin 583’e ulaşmış durumda. El-Berdevil'in ölümüyle bu süreçte hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 209’a yükseldi.