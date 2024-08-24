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Hamas'tan Gazze Şeridi'ndeki Sivillere Koruma Çağrısı

Hamas, BM'ye Gazze'deki sivillerin korunması için uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 19:57
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 19:57
Hamas'tan Gazze Şeridi'ndeki Sivillere Koruma Çağrısı

Hamas'tan Uluslararası Topluma Çağrı

Hamas, Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma, Gazze Şeridi'ndeki sivillerin korunması için acil önlemler alınması gerektiğini duyurdu. Bu çağrı, son bir hafta içinde İsrail ordusu tarafından Gazze'nin orta kesimindeki birçok bölgenin tahliye edilmesinin ardından yapıldı.

Güvenli Bölgelerin Var Olmadığı İddiası

Hamas'ın yazılı açıklamasında, "İsrail, Gazze'nin kuzey ve güneyinden göç eden yüz binlerce insanın yaşadığı mülteci kamplarını boşaltma yönünde baskılar yapıyor. Bu durumu, Filistinlilerin acısını artıran bir soykırım politikası olarak değerlendiriyoruz," ifadeleri yer aldı.

Uluslararası Toplumun Sorumluluğu

Açıklamada, BM ve diğer uluslararası kuruluşların, Gazze'deki sivillerin korunması ve bu süreçte uluslararası hukuku ihlal eden kişilerin yargılanması için derhal harekete geçmesi gerektiği kaydedildi. Hamas, işgalcilerin Gazze'de güvenli bölgeler olduğuna dair iddialarının tamamen asılsız olduğunu vurgulayarak, bu tür belgelerin aksine, birçok sivilin "güvenli" olarak belirtilen sığınma merkezlerinde yaşamını yitirdiğini belirtti.

İsrail Ordusunun Tahliye Çağrısı

İsrail ordusu ise, Avichay Adraee aracılığıyla sosyal medya üzerinden El-Masdar, El-Meğazi gibi belli başlı bölgelere tahliye çağrısında bulundu. 17 Ağustos'ta da aynı bölgelerde yaşayanlardan derhal evlerini terk etmeleri istenmişti.

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