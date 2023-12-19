Hamas'tan İsrail'in 'insani ara' açıklamasına jet yanıt: Reddediyoruz

İsrail ile Hamas arasında aylardır süren savaşta olan Gazze'li sivillere oluyor. Filistinliler yetersiz beslenme ve salgın hastalık sorunu ile karşı karşıya kalıyor. Bölgeye yapılan yardımların ulaşmaması durumu daha da kötüleştiriyor. Bu duruma karşılık büyük çoğunlukta ülke liderlerinden İsrail ve Hamas arasında ateşkes yapılması ve yardımların Gazze'ye ulaştırılması yönünde çağrılaryapıldı.

Kısa bir süre önce İsrail cephesinden bu çağrılara yönelik olumlu bir yanıt geldi. İsrail Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamada 'insani yardım' için hazır olduklarını ifade ettiği bir duyuru yayımlandı. Bu açıklamanın ardından jet hızı ile Hamas cephesinden yanıt geldi. Hamas 'insani ara' talebini reddettiğini duyurdu. Hamas yetkilileri yaptığı açıklamada:

"İsrail saldırıları altında rehine takası yapmayı reddediyoruz. Ancak saldırıları durdurmak için her türlü girişime açığız. Siyonist saldırganlığa kesin olarak son verilmediği sürece müzakere olmayacak." ifadelerini kullandı.