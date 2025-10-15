Hankendi'de 3. Ulusal Şehircilik Forumu Başladı — Karabağ ve Doğu Zengezur'da İmar Vurgusu

Hankendi'de 3. Ulusal Şehircilik Forumu başladı. Aliyev, Karabağ ve Doğu Zengezur'da yürütülen kapsamlı imar çalışmalarını ve 13 bin 600 kilometrekarelik planlamayı vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 12:16
Hankendi'de 3. Ulusal Şehircilik Forumu Başladı

İklim Dirençli ve Sağlıklı Şehirler İçin: Bölgesel Ortaklıklar ve Yenilikçi Çözümler

Hankendi'de düzenlenen 3. Ulusal Şehircilik Forumu açıldı. Forum, Birleşmiş Milletler Yerleşim Programı (UN-Habitat) ile Azerbaycan Devlet Şehircilik ve Mimarlık Komitesi ortaklığında gerçekleştirildi ve açılışa devlet yetkilileri, şehircilik uzmanları ile mimarlar katıldı.

Forumun açılış konuşmasında, Komite Başkanı Anar Guliyev Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in gönderdiği mesajı okudu. Aliyev mesajında şehircilik politikasının Azerbaycan'ın ulusal kalkınma stratejisinde öncelikli bir alan olduğunu vurguladı ve benimsenen yaklaşımların ekonomik sürdürülebilirliğe, sosyal refaha ve iklim değişikliğine uyuma katkı sağladığını belirtti.

Aliyev, işgal dönemi boyunca Azerbaycan'a ait şehir ve köylerin harap edildiğini ve tarihi-kültürel mirasın yok edildiğini hatırlatarak şunları kaydetti: "Bugün Azerbaycan Devleti, Karabağ ve Doğu Zengezur'da kapsamlı imar çalışmaları yürütüyor. 13 bin 600 kilometrekarelik alanda şehir planlaması tamamlandı. Bu kapsamda 1,1 milyondan fazla kişinin doğduğu topraklara geri dönmesi için çalışmalar sürüyor. Nüfusu 300 bini aşan 8 şehir ve 90 köyün ana planları onaylandı, 6 şehir, 2 kasaba ve 20 köye vatandaşlarımızın dönüşü sağlandı."

Aliyev, son dört yılda bölgede hayata geçirilen projeler arasında 3 uluslararası havalimanı, kara yolları, demir yolu hatları, konutlar ile sağlık ve eğitim kurumlarının bulunduğunu belirtti ve yaklaşık 60 bin kişinin Karabağ ve Doğu Zengezur'a döndüğüne işaret etti.

"İklim Dirençli ve Sağlıklı Şehirler İçin: Bölgesel Ortaklıklar ve Yenilikçi Çözümler" temasıyla düzenlenen foruma, 60'tan fazla ülkeden 200'den fazla yabancı konuk olmak üzere toplamda yaklaşık 400 temsilci katılıyor.

Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde düzenlenen 3. Ulusal Şehircilik Forumu başladı. Birleşmiş Milletler Yerleşim Programı (UN-Habitat) ile Azerbaycan Devlet Şehircilik ve Mimarlık Komitesinin ortaklaşa düzenlediği 3. Ulusal Şehircilik Forumu'nun açılışına devlet yetkilileri, şehircilik uzmanları ve mimarlar katıldı.

