Harris Konuşmasını İptal Etti, Trump Zafer Hazırlığında

Harris Konuşmasını İptal Etti

ABD'deki başkanlık yarışında önemli bir gelişme yaşandı. Demokrat aday Kamala Harris bu gece bir konuşma yapmayacağını duyurdu. Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump ise zafer konuşması için hazırlık yapıyor.

Harris'in Açıklaması

Harris, delege sayısında Trump'ın gerisindeyken, kampanya yöneticisi Cedric Richmond, başkent Washington'da bulunan Howard Üniversitesi'ndeki platformdan kısa bir açıklama yaptı. Richmond, "Halen sayılacak oylar var, henüz sonucu açıklanmamış eyaletler var" diyerek, Harris'in yarın seçim sonuçlarıyla ilgili daha fazla bilgi vereceğini söyledi.

Trump'ın Kutlama Hazırlıkları

Diğer yandan, Amerikan medya kaynaklarına göre, Trump seçimleri kazanma konusunda bir adım daha önde. Florida'da bulunan yerleşkesine yakın bir kongre merkezinde zafer konuşması yapmak üzere hazırlıklar sürüyor. Trump'ın ekibi, kongre merkezinde hazırlıklarını tamamlamak için çalışmaya devam ediyor.