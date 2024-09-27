Hartum'daki Çatışmalar İkinci Gününde Devam Ediyor

Hartum'daki Şiddetli Çatışmalar Devam Ediyor

Sudan'ın başkenti Hartum'da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında süregelen çatışmalar, ikinci gününde de yoğunlaşıyor. Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, şehrin merkez bölgelerinde şiddetli patlamalar ve top atışları meydana gelirken, savaş uçaklarının bombardımanı da bölgedeki durumu daha da kötüleştiriyor.

Patlamalar ve Bombardımanlar

Hartum'un kuzeyindeki Bahri bölgesinde, ordu HDK mevzilerine yönelik hava bombardımanı düzenlerken, Samrab ve Kadar mahallelerindeki ana caddelerin kontrolünü sağlamaya çalıştı. Başkentin birçok bölgesinde iletişim ve internet hizmetleri kapandı, bu da halkın durumu takip etmesini zorlaştırdı.

Çatışmaların Arka Planı

Olumsuz gelişmelerin ardından, ordu Mugran bölgesine doğru ilerleme çabasında bulunurken, HDK da direniş gösterdi. Ordu, ayrıca Umdurman ile Hartum'un merkezini birbirine bağlayan iki köprüyü de kontrol altına aldı. Sudan ordusu, bir gün önce, HDK'nın elindeki Hartum'a karşı büyük bir operasyon başlatmıştı.

Uzun Süredir Sürdürülen İç Savaş

Sudan'da, Ömer el Beşir döneminin sona ermesinin ardından güç mücadelesi 17 aydan fazla bir süredir devam etmekte. İki taraf arasında süregelen çatışmalar birçok çözüm girişiminin başarısızlığa uğramasıyla devam ediyor. Birleşmiş Milletler'e göre Sudan, en büyük yerinden edilme ve açlık krizlerinden birini yaşıyor; çatışmalar sonucunda 20 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 10 milyondan fazla kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla insan insani yardıma muhtaç durumda.