Hasan Pulur Erzurum'da Anılıyor: "Olayların ve İnsanların Peşinde Bir Ömür"

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde 28 Kasım Cuma günü

Türk basınının duayen ismi Hasan Pulur, memleketi Erzurum'da düzenlenecek panel ile anılacak. Anma programı, "Olayların ve İnsanların Peşinde Bir Ömür" başlığıyla gerçekleştirilecek.

Program, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda 28 Kasım Cuma günü saat 14:30'da başlayacak.

Etkinlik; Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı, Erzurum Kalkınma Vakfı (Er-Vak) ve Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti işbirliğiyle panel formatında sunulacak.

Panelin moderatörlüğünü İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşçıoğlu yapacak. Panelist olarak ise Prof. Dr. Hakan Temiztürk, Doç. Dr. Aslı Köseoğlu ve Gazeteci Yazar Kadir Sabuncuoğlu yer alacak.

Er-Vak Başkanı Erdal Güzel, yaptığı açıklamada Erzurum'un yetiştirdiği değerli şahsiyetleri anma toplantılarıyla hatırlamanın bir vefa örneği olduğunu vurguladı. Güzel, bu kapsamda Erzurum'un Pulur Köyü'nden çıkan Hasan Pulur'u anacaklarını belirterek tüm Erzurumluları ve Hasan Pulur okuyucularını 28 Kasım Cuma günü saat 14:30'da Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'ndaki anma toplantısına davet etti.

