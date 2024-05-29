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Hastanelere gidenler derin bir oh çekecek! Artık bunun için para ödemeyecekler

Bugün hastanelerde yeni bir dönem başlıyor. Uzaktan muayenenin maliyeti artık Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak. Doktorlar gerekli görürlerse rapor yazabilecek ve reçete yazabilecekler. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 29.05.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 14:47
Hastanelere gidenler derin bir oh çekecek! Artık bunun için para ödemeyecekler

Milyonlarca vatandaşın merak içerisinde beklediği Uzaktan Muayene dönemi bugün itibari ile başlıyor. Detaylar haberimizde...

dizi

HASTANELER İÇİN YENİ DÖNEM RESMEN BAŞLADI! ARTIK O MUAYENE İÇİN PARA VERMEYECEKSİNİZ: SGK ÖDEYECEK

Yarından itibaren sağlık sektöründe önemli bir yenilik hayata geçirilecek. Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde uzaktan muayene aşaması başlıyor. Uzaktan muayene masraflarını Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) karşılayacak.

Uzaktan muayene hizmetinden yararlanmak için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almanız gerekmektedir. Her hasta aynı hastane için günde yalnızca bir kez teletıp hizmetinden yararlanabilecek. SGK aynı hasta için aynı hastanede günde yalnızca bir Uzaktan muayene ücretini kapsayacaktır.

UZAKTAN MUAYENE VE TEDAVİ SÜRECİ

Uzman doktorlar uzaktan muayene yapacak. SGK, aynı uzmanlık için aynı hastanede (acil servis hariç) on gün içinde Uzaktan muayene konsültasyonları için ödeme yapmayacaktır. Uzaktan muayene sonra doktorlar elektronik reçete düzenleyerek hastalara ilaç yazabilecekler. Bu ilaçları SGK onaylı eczanelerden satın alabilirsiniz. Ayrıca doktorlar uzaktan muayene sonrasında elektronik rapor oluşturabilecek.

HANGİ HASTANELER KAPSAMDA?

Uzaktan muayene hizmeti, Sağlık Bakanlığı'na bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunan kuruluşlarda verilecek. İkinci basamak hastaneler, devlet hastaneleri, dal hastaneleri ve semt polikliniklerini kapsarken, üçüncü basamak hastaneler ise eğitim ve araştırma hastanelerinden oluşuyor. Tüm şehir hastaneleri de üçüncü basamakta yer alıyor.

TEKNOLOJİ VE ALTYAPI GEREKSİNİMLERİ

Uzaktan muayene hizmetleri gerekli bilişim altyapısına sahip ve Bakanlıkça onaylanmış hastanelerde verilebilmektedir. Uzaktan muayene hizmetleri izin verdiğinde hastalar görülecektir. Gerektiğinde doktor hastanın hastaneye giderek doğrudan muayene olmasını önerebilir. Ayrıca giyilebilir teknolojiler ve diğer tıbbi cihazlar kullanılarak hasta sağlık verileri ölçülebiliyor ve takip edilebiliyor.

GEÇMİŞTE UZAKTAN MUAYENE

Coronavirüs salgını sırasında karantinaya alınan hastalara uzaktan muayene yapılabiliyordu. Sağlık Bakanlığı bu konuyla ilgili düzenlemeleri 2022 yılında açıklamıştı. “Uzaktan muayene hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin Yönetmelik” Şubat 2022'de yürürlüğe girmişti. Geçtiğimiz ay SGK, Tıbbi Uygulama Tebliği'nde de değişiklik yaparak uzaktan hasta fiyatlandırmasına yönelik tıbbi hizmet maliyetlerini karşılamaya karar verdi.

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