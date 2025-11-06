Hatay'a 12 Yeni Ambulans Hizmete Alındı — Ambulans Sayısı 135’e Yükseldi

Hatay’da Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen 12 yeni ambulans, Vali Mustafa Masatlı’nın katıldığı törenle hizmete alındı; kentteki ambulans sayısı 135’e çıktı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 12:49
Hatay'a 12 Yeni Ambulans Hizmete Alındı — Ambulans Sayısı 135’e Yükseldi

Hatay'a 12 Yeni Ambulans Hizmete Alındı — Ambulans Sayısı 135’e Yükseldi

Vali Mustafa Masatlı anahtarları teslim etti

Hatay’da İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilen 12 yeni ambulans, Vali Mustafa Masatlı’nın katıldığı törenle hizmete alındı. Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen araçlar, kentteki acil sağlık hizmetleri filosunu güçlendirdi.

Kentte hali hazırda görev yapan 123 ambulansa eklenen bu 12 araçla birlikte, şehirde kullanımda olan toplam ambulans sayısı 135e çıktı. Araçların anahtarları törenle sağlık çalışanlarına teslim edildi.

Ambulanslar, ileri teknoloji tıbbi donanımlar ve hasta taşıma ile müdahale ekipmanlarıyla tam donanımlı olarak hizmet verecek.

Vali Mustafa Masatlı, 6 Şubat depremlerinin ardından sağlık altyapısının güçlendirildiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

Bizim 112 merkezimizde 123 ambulansımız sahada hizmet verirken bu günde 12 ambulansımızı daha bu filoya dahil ediyoruz.

Masatlı, ilde acil vakalara ulaşma süresinin iyi olduğunu, yeni ambulanslarla müdahalelerin daha hızlı gerçekleşeceğini ifade etti ve Cumhurbaşkanı ile Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurum ve sağlık personeline teşekkür etti.

İnşallah bu ambulanslarımız kazasız, belasız şehrimizdeki insanlarımıza hizmet verecektir.

HATAY’DA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE GÖREVLENDİREN 12 YENİ AMBULANS VALİ MUSTAFA MASASTLI’NIN...

HATAY’DA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE GÖREVLENDİREN 12 YENİ AMBULANS VALİ MUSTAFA MASASTLI’NIN KATILDIĞI TÖRENLE HİZMETE ALINDI. VALİ MASATLI, HATAY’DA HİZMET VEREN AMBULANS SAYISININ 135’E ÇIKTIĞINI SÖYLEDİ.

HATAY’DA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE GÖREVLENDİREN 12 YENİ AMBULANS VALİ MUSTAFA MASASTLI’NIN...

İLGİLİ HABERLER

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uşak’ta Polis ve Jandarma’dan Okul Çevreleri ve Servislere Sıkı Denetim
2
Serik’te Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı
3
Mersin Akdeniz'de Bakkalda 2022-2024 Tarihli Son Kullanma Tarihi Geçmiş Gıdalar Ele Geçirildi
4
Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa Anıtkabir'i Ziyaret Etti
5
Bayramda Hattuşa ve Alacahöyük'e 6.873 Ziyaretçi
6
Çevre Bakanlığı'nda devir teslim töreni: Kurum'un ilk hedefi kentsel dönüşüm!
7
Bilecik'te Yoğun Sis Sabahı: Şehir Beyaz Örtüyle Kaplandı

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek