Hatay'a 12 Yeni Ambulans Hizmete Alındı — Ambulans Sayısı 135’e Yükseldi

Vali Mustafa Masatlı anahtarları teslim etti

Hatay’da İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilen 12 yeni ambulans, Vali Mustafa Masatlı’nın katıldığı törenle hizmete alındı. Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen araçlar, kentteki acil sağlık hizmetleri filosunu güçlendirdi.

Kentte hali hazırda görev yapan 123 ambulansa eklenen bu 12 araçla birlikte, şehirde kullanımda olan toplam ambulans sayısı 135e çıktı. Araçların anahtarları törenle sağlık çalışanlarına teslim edildi.

Ambulanslar, ileri teknoloji tıbbi donanımlar ve hasta taşıma ile müdahale ekipmanlarıyla tam donanımlı olarak hizmet verecek.

Vali Mustafa Masatlı, 6 Şubat depremlerinin ardından sağlık altyapısının güçlendirildiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

Bizim 112 merkezimizde 123 ambulansımız sahada hizmet verirken bu günde 12 ambulansımızı daha bu filoya dahil ediyoruz.

Masatlı, ilde acil vakalara ulaşma süresinin iyi olduğunu, yeni ambulanslarla müdahalelerin daha hızlı gerçekleşeceğini ifade etti ve Cumhurbaşkanı ile Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurum ve sağlık personeline teşekkür etti.

İnşallah bu ambulanslarımız kazasız, belasız şehrimizdeki insanlarımıza hizmet verecektir.

