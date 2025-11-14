Hatay Arsuz'ta Yıldırımın Neden Olduğu Orman Yangını 16 Saatte Kontrol Altına Alındı

Hatay Arsuz'ta Yıldırımın Neden Olduğu Orman Yangını 16'ncı Saatte Kontrol Altına Alındı

Karagöz Mahallesi Susuztepe mevkiinde çıkan yangına hızlı müdahale

Meteorolojinin uyarısının ardından Doğu Akdeniz bölgesinde akşam saatlerinde etkili olan yağış sırasında, Hatay'ın Arsuz ilçesindeki ormanlık araziye düşen yıldırım yangına yol açtı.

Yıldırımın isabet ettiği Karagöz Mahallesi Susuztepe mevkii'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler hızla müdahale etti.

Yangına müdahale eden birliklerde 10 arazöz, 2 su tankı, 7 ima, 8 teknik personel ve 78 personel görev aldı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangın, 16'ncı saatte kontrol altına alındı.

Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

