Hatay BŞB, 2026-2027 İçin Memurlara Sosyal Denge Tazminatı Verilecek

Hatay Büyükşehir Belediyesi, BEM-BİR-SEN ile protokol imzalayarak 2026 ve 2027 yıllarında memur ve sözleşmeli personele sosyal denge tazminatı vereceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 18:32
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 18:32
Hatay BŞB, 2026-2027 İçin Memurlara Sosyal Denge Tazminatı Verilecek

Hatay Büyükşehir Belediyesi, 2026-2027 İçin Sosyal Denge Tazminatı Protokolü İmzaladı

Memur ve sözleşmeli personele mali destek sağlanacak

Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında imzalanan protokolle, 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan Sosyal Denge Tazminatı uygulaması hayata geçirildi. Karar, HBB bünyesindeki memur ve sözleşmeli personelin özlük haklarını güçlendirmeyi hedefliyor.

İmza töreni, İskenderun Hizmet Binasında gerçekleştirildi. Törene HBB Başkanı Mehmet Öntürk, BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu ve Hatay’da görevli sendika temsilcileri katıldı. Başkan Öntürk ile Genel Başkan Uslu’nun imzası ile resmileşen protokol, personelin çalışma koşullarında iyileştirme sağlamak amacıyla atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Başkan Öntürk, törendeki konuşmasında seçim dönemi vaatlerine atıfta bulunarak personele verdiği sözleri yerine getirdiklerini vurguladı ve çalışanların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. Öntürk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu şehri ayağa kaldırmak adına özverili çalışan personelimize sosyal denge tazminatlarını en üst seviyeden veriyoruz, hayırlı uğurlu olsun".

BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu da imzalanan sözleşmenin HBB ve HATSU’da görev yapan memur personel için önemli katkı sağlayacağını ifade etti ve zorlu süreçte desteğini esirgemeyen Başkan Öntürk’e teşekkür etti.

İmza töreninin ardından emekliye ayrılan personele hizmetleri için plaket verildi; törene katılan Başkan Öntürk ile Genel Başkan Uslu’ya ise çiçek takdim edildi.

