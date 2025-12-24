DOLAR
Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Psikolojik Destek

Hatay Büyükşehir Belediyesi, HBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı aracılığıyla vatandaşlara yüz yüze ve online ücretsiz psikolojik destek sunuyor. ALO 153 ile randevu alınır.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 09:39
Yüz yüze ve online destekle ruh sağlığına erişim kolaylaşıyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), vatandaşların ruh sağlığını desteklemek ve psikolojik iyilik hallerini güçlendirmek amacıyla ücretsiz psikolojik destek hizmeti sunuyor.

HBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde görevli uzman psikologlar, psikolojik destek ihtiyacı olan vatandaşlara iki farklı şekilde hizmet veriyor: yüz yüze görüşmeler ve belediyeye ait hizmet birimlerinde randevu sistemiyle gerçekleştirilen görüşmeler.

Online psikolojik destek hizmetinde ilk görüşme yüz yüze yapılırken, devam eden seanslar online platformlar üzerinden sürdürülüyor. Ortalama 45-50 dakika süren görüşmeler, gizlilik ve mesleki etik kurallar çerçevesinde yürütülüyor.

Psikolojik destek hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, ALO 153 Beyaz Masa hattı üzerinden başvuru yaparak randevu alabiliyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilileri, vatandaşların ruhsal ve psikolojik iyilik hallerini desteklemeye yönelik bu tür hizmetlerin artarak devam edeceğini belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

