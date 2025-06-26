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Hatay'da '1 Söz, 1 Göz, 1 Dua: Gazze' Resim Sergisi Açıldı

Hatay'da, '1 Söz, 1 Göz, 1 Dua: Gazze' adlı resim sergisi açıldı, genç sanatçılara ödüller verildi.

Yayın Tarihi: 26.06.2025 21:56
Güncelleme Tarihi: 26.06.2025 21:56
Hatay'da '1 Söz, 1 Göz, 1 Dua: Gazze' Resim Sergisi Açıldı

Hatay'da Duygusal Anlamı Büyük Bir Sergi Açıldı

Hatay'ın Defne ilçesinde, '1 Söz, 1 Göz, 1 Dua: Gazze' temalı bir resim sergisi hayata geçirildi. Sergi, Kültür Sanat Çarşısı'nda, İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Gazze konulu resim yarışmasına katılan eserlerin sergilendiği özel bir etkinlik olarak dikkat çekiyor.

Vali Masatlı: Gençler Umudun Teminatıdır

Açılış töreninde konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, gençlerin sadece akıl ve bilgiyle değil, aynı zamanda kalp, vicdan ve merhametle yetişmeleri gerektiğinin altını çizdi. Gençlerin, kalemlerini savaşın karşısında barışa adadığını vurgulayan Masatlı, "İşte bu duruş, geleceğimizin teminatıdır. Sizler yalnızca bugünün değil, geleceğin vicdanı, sesi ve sözü olacaksınız" dedi.

Vali Masatlı, genç sanatçılara çağrıda bulunarak, "Kaleminiz, yüreğiniz, fırçanız daima mazlumdan, barıştan ve adaletten yana olsun. Unutmayın ki insanlık, sizin gibi düşünen gençlerle yeniden ayağa kalkacaktır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Törene, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce ve İl Müftüsü Mevlüt Topçu da katılarak destek verdiler.

Hatay'ın Defne ilçesinde "1 Söz, 1 Göz, 1 Dua: Gazze" resim sergisi açıldı. Vali Mustafa Masatlı...

Hatay'ın Defne ilçesinde "1 Söz, 1 Göz, 1 Dua: Gazze" resim sergisi açıldı. Vali Mustafa Masatlı, serginin açılış töreninde konuşma yaptı.

Hatay'ın Defne ilçesinde "1 Söz, 1 Göz, 1 Dua: Gazze" resim sergisi açıldı. Vali Mustafa Masatlı...

Hatay'ın Defne ilçesinde "1 Söz, 1 Göz, 1 Dua: Gazze" resim sergisi açıldı. Vali Mustafa Masatlı, serginin açılış töreninde konuşma yaptı.

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