Hatay'da 12 göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı
Operasyon ve gözaltılar
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
23 Kasım tarihinde Antakya-Belen yolu üzerinde durdurulan iki araçta yapılan kontrollerde 12 kaçak göçmen yakalandı.
Araçların bagajlarından dahi kaçak göçmen çıkarken, bazı kişilerin tıka basa otomobillere doldurulduğu tespit edildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 3 organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi.
