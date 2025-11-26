Hatay'da 12 Göçmen Yakalandı: 3 Organizatör Tutuklandı

23 Kasım’da Antakya-Belen yolu üzerinde durdurulan iki araçta 12 kaçak göçmen yakalandı; 3 organizatör tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 14:06
Operasyon ve gözaltılar

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

23 Kasım tarihinde Antakya-Belen yolu üzerinde durdurulan iki araçta yapılan kontrollerde 12 kaçak göçmen yakalandı.

Araçların bagajlarından dahi kaçak göçmen çıkarken, bazı kişilerin tıka basa otomobillere doldurulduğu tespit edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi.

