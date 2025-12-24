Hatay'da 220'inci eğitim yuvası: 20 derslikli Alazı İlkokulu açıldı

Alazı İlkokulu hizmete açıldı

Depremin izleri silinirken 220'inci eğitim yuvası törenle açıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde yapımı tamamlanan 20 derslikli Alazı İlkokulu, Vali Mustafa Masatlı’nın katılımıyla düzenlenen törenle hizmete alındı. Alazı İlkokulu, depremin ardından kentte inşa edilen 220'inci eğitim yuvası oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan illerden biri olan Hatay'da binlerce yapı ağır hasar görmüştü. Kentteki eğitim kurumlarından 1.604 taneden 210u deprem anında yıkılmış, 180i ise orta hasar almıştı. Orta hasar kaydı bulunan yapılardan 141 tanesinde güçlendirme kararı verildi.

Kentte depremin izlerini silme çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, eğitim alanındaki yeniden yapılanma hız kesmeden devam ediyor. Antakya'daki yeni eğitim binasının açılışı, bölgedeki normalleşme ve eğitim faaliyetlerinin güçlendirilmesine dönük adımların bir parçası olarak değerlendirildi.

Açılış töreninde konuşan Vali Masatlı, kent genelinde depremin ardından 220'nci eğitim yuvasının hizmete girmesinin gurur verici olduğunu söyleyerek, "Hatay’ımız tarihin anakarada yaşanan en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıya kaldı. Bu süreç Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyada benzeri olmayan bir ihya, inşa ve imar seferberliğine dönüştü. Yürütülen çalışmalar yalnızca konut, iş yeri ve kamu binalarından ibaret değil, altyapısı, sosyal dokusu, kültürel değerleri ve tarihi kimliğiyle Hatay’ımızın bütüncül bir anlayışla yeniden ayağa kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

Vali Masatlı, ayrıca "Afette Hatay Modeli" doğrultusunda her alanda planlı ve eş zamanlı çalışmalar yürütüldüğünü vurguladı. Masatlı, "Eğitim Hatay’ımıza nefes oluyor" anlayışıyla açılan her okulun umudun, geleceğin ve güçlü yarınların simgesi olduğunu belirtti.

