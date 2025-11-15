Hatay'da 9. Kura: 11.320 Bağımsız Bölümün Hak Sahipleri Belirlendi

Hatay'da 9. kura çekimiyle 11 bin 320 bağımsız bölümün hak sahipleri belirlendi

Depremin yaralarını sarmaya yönelik çalışmalarda yeni bir adım daha atıldı. Antakya ilçesi Emek Mahallesi'nde düzenlenen 9’uncu kura çekimi töreninde toplam 11 bin 320 bağımsız bölüm için hak sahipleri belirlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yoluyla katıldı.

Törene protokol ve vatandaşlar katıldı

Etkinlikte, Hatay Valisi Musatafa Masatlı, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar ile il protokolü ve hak sahibi vatandaşlar hazır bulundu. Kura sonucu; 10 bin 928 konut ve bin 392 iş yeri olmak üzere toplam 11 bin 320 bağımsız bölümün hak sahipleri belirlendi.

Vali Musatafa Masatlı törende, Hatay'da sürecin hızla ilerlediğini vurgulayarak şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle beraber 9. kura çekiminin mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve riyasetinde asırların afetinden ihya ve inşasına şehrimizin her tarafında her yanı ve yönüyle devam ediyor. Bugün de 10 bin 928 konut ve 392 iş yeri olmak üzere toplamda 11 bin 320 bağımsız bölümün kurasını çekmiş durumdayız. Şu ana kadar konut ve iş yeri olmak üzere 98 bin bin 74 bağımsız bölümünde kurasını çektik. İnşallah vatandaşlarımıza anahtarlarını teslim etmeye devam ediyoruz. Yeni konutlarımızın ve iş yerlerimizin Antakyamız, Hatayımız ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Hak sahiplerinin duyguları

Törenin ardından örnek daireyi gezen hak sahiplerinden Şemse Bök, yeni evine kavuşmanın mutluluğunu şöyle dile getirdi: "Evi gezdik çok güzel, hayallerimizin ötesinde beğendimiz bir ev. Konteynerde kalıyoruz, böyle bir eve kavuştuğumuz için çok mutluyuz. İnşallah çocuklarımızla birlikte bu evde mutlu, mesut yaşarız. Rabbim herkese nasip etsin."

Anahtarını teslim alan bir diğer hak sahibi Sabahattin Bök ise, "Emeği geçen herkesten Rabbim razı olsun. Böyle bir eve kavuştuk şükürler olsun. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkesten Rabbim razı olsun" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, anahtar teslimlerinin ve yeniden yapılandırma çalışmalarının hızla süreceğini belirterek, yeni konutların bölge ve ülke için hayırlı olmasını diledi.

DEPREMİN YARALARININ SARILDIĞI HATAY’DA 9’UNCU KURA ÇEKİMİYLE 11 BİN 320 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN HAK SAHİPLERİ BELİRLENDİ. YUVASININ ANAHTARINI TESLİM ALAN ŞEMSE BÖK, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAŞTA OLMAK ÜZERE EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜRLERİNİ DİLE GETİREREK "EVİ GEZDİK ÇOK GÜZEL, HAYALLERİMİZİN ÖTESİNDE BEĞENDİMİZ BİR EV" DEDİ.