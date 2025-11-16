Hatay'da Asi Nehri'ne Uçan Fiat'ta 9 Kaçak Göçmen ve Organizatör Tutuklandı

Hatay'da polis 'Dur' ikazına uymayan sürücünün Asi Nehri yatağına uçan Fiat'ında 9 kaçak göçmen ve organizatör M.M. yakalandı; organizatör tutuklandı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 10:22
Antakya'da polis 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı, organizatör cezaevine gönderildi

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi mevkiinde içinde göçmenlerin bulunduğu Fiat marka aracı durdurmak istedi.

Polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaçış girişiminde bulunurken, araç Asi Nehri yatağına uçtu. Kazada yaralanan ve yapılan incelemede Türkiye'de oturma izni olmadığı belirlenen 9 kaçak göçmen ile organizatör M.M. yakalandı.

Organizatör M.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili işlemler emniyet ekipleri tarafından sürdürüldü.

