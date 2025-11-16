Hatay'da Asi Nehri'ne Uçan Fiat'ta 9 Kaçak Göçmen ve Organizatör Tutuklandı

Antakya'da polis 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı, organizatör cezaevine gönderildi

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi mevkiinde içinde göçmenlerin bulunduğu Fiat marka aracı durdurmak istedi.

Polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaçış girişiminde bulunurken, araç Asi Nehri yatağına uçtu. Kazada yaralanan ve yapılan incelemede Türkiye'de oturma izni olmadığı belirlenen 9 kaçak göçmen ile organizatör M.M. yakalandı.

Organizatör M.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili işlemler emniyet ekipleri tarafından sürdürüldü.

HATAY'DA POLİS EKİPLERİNDEN KAÇMAK İSTERKEN ASİ NEHRİ YATAĞINA UÇAN OTOMOBİLDEKİ 9 KAÇAK GÖÇMEN VE ORGANİZATÖR YAKALANDI. ORGANİZATÖR, ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.