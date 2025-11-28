Hatay'da Buzdolabı Kablosu Yangını: Anne ve Oğul Pencereden Atlayarak Kurtuldu

Hatay Erzin'de bozuk buzdolabı kablosundan çıkan yangında Rukiye Acar ve oğlu Murat Yıldırım pencereden atlayarak kurtuldu; ev kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 10:24
Hatay'da Buzdolabı Kablosu Yangını: Anne ve Oğul Pencereden Atlayarak Kurtuldu

Hatay'da Buzdolabı Kablosu Yangını: Anne ve Oğul Pencereden Atlayarak Kurtuldu

Erzin'de gece yarısı ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Hatay’ın Erzin ilçesi Kızlarçayı Mahallesinde bulunan müstakil evde, iddialara göre buzdolabının kablosundan çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Alevleri ilk fark eden 60 yaşındaki Rukiye Acar, oğlunu uyandırarak aileyi yangından haberdar etti; anne ve oğlu pencereden atlayarak hayatlarını kurtardı.

Yangın gece saatlerinde başladı. Olay yerine ilk müdahale komşular tarafından yapıldı, ardından söndürme çalışmaları Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Komşuların müdahalesiyle güvenli alana alınan anne ve oğulun sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi, ancak evde ciddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Annesinin astım hastası olduğunu ve oksijen tedavisi görmesi gerektiğini ifade eden Murat Yıldırım yangını ve süreçte yaşadıklarını şöyle anlattı: "2 gün önce evimizde yangın çıktı. Gece 4 civarıydı, kendimizi pencereden zor dışarı attık. Rabbime şükürler olsun can kaybımız yok ama evde hasar var. Buzdolabımız bozuktu, kablosu patlayınca içerisi alev aldı. Annem duman kokusunu alınca yangını fark ettik. Ondan sonra canımızı pencerede atlayarak kurtardık".

OĞUL MURAT YILDIRIM

OĞUL MURAT YILDIRIM

HATAY'DA BUZDOLABININ KABLOSUNDAN ÇIKAN YANGINDA EV YANARAK KULLANILMAZ HALE GELİRKEN, ANNE VE...

İLGİLİ HABERLER

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Koçarlı'da Gıda Denetimleri: Toplu Tüketim Yerleri Denetlendi
2
Kapıkule’de Araçta 23 Kilo 820 Gram Skunk Ele Geçirildi
3
Çayeli Bakır’a Toplumsal Fayda Ödülü: Arıcılığı Geliştirme Projesi Öne Çıktı
4
Salavatlı İlkokulu'nda Jandarma'dan Trafik Eğitimi
5
Eskil Belediyesi, 10 Günde 5 Yakınını Kaybeden Mehmet Çıracı’yı İşe Aldı
6
Edirne'de Bahis Operasyonu: 13 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?