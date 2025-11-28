Hatay'da Buzdolabı Kablosu Yangını: Anne ve Oğul Pencereden Atlayarak Kurtuldu

Erzin'de gece yarısı ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Hatay’ın Erzin ilçesi Kızlarçayı Mahallesinde bulunan müstakil evde, iddialara göre buzdolabının kablosundan çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Alevleri ilk fark eden 60 yaşındaki Rukiye Acar, oğlunu uyandırarak aileyi yangından haberdar etti; anne ve oğlu pencereden atlayarak hayatlarını kurtardı.

Yangın gece saatlerinde başladı. Olay yerine ilk müdahale komşular tarafından yapıldı, ardından söndürme çalışmaları Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Komşuların müdahalesiyle güvenli alana alınan anne ve oğulun sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi, ancak evde ciddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Annesinin astım hastası olduğunu ve oksijen tedavisi görmesi gerektiğini ifade eden Murat Yıldırım yangını ve süreçte yaşadıklarını şöyle anlattı: "2 gün önce evimizde yangın çıktı. Gece 4 civarıydı, kendimizi pencereden zor dışarı attık. Rabbime şükürler olsun can kaybımız yok ama evde hasar var. Buzdolabımız bozuktu, kablosu patlayınca içerisi alev aldı. Annem duman kokusunu alınca yangını fark ettik. Ondan sonra canımızı pencerede atlayarak kurtardık".

OĞUL MURAT YILDIRIM