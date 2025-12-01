Hatay’da Demir Rulo Yüklü Tırın Dorsesi Ortadan İkiye Ayrıldı

Olayın Detayları

Hatay’da, Payas-Dörtyol arasındaki D-81 karayolunda demir rulo yüklü bir tırın dorsesi seyir halindeyken ortadan ikiye ayrıldı. Sürücüsü S.S. olan ve plakası 33 NIV 37 olan tırın dorsesinden düşen rulolar yola saçıldı.

Kaza anında dorsenin arka kısmı şaha kalkarken, düşen saçların çevreye zarar vermediği belirtildi. Olay anına ait ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Güvenlik ve Temizlik Çalışmaları

Kısa sürede bölgeye intikal eden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Alınan önlemlerin ardından araç ve yola saçılan demir rulolar kaldırılarak trafik normale döndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma ve araç kaldırma çalışmaları yetkililer tarafından yürütüldü.

