Hatay'da Deprem Hasarlı Balkondan Dolayı İki Kişi Hayatını Kaybetti

Hatay'da Kayıplar Arttı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, depremlerden zarar gören iki katlı bir evin balkonunun çökmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Olay, Kuzuculu Mahallesi'nde meydana geldi.

Olayın Detayları

6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde hasar gören evin balkonunun çökmesi, henüz belirlenemeyen bir nedenden kaynaklandı. İhbarın ardından, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kurtarma Çalışmaları

Kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan iki kişi üzerinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, İlyas Çardak (67) ve oğlu Umut Çardak (37) olduğu belirlenen şahısların cansız bedenlerine ulaşıldı.

Cenaze Süreci

Baba ve oğulun cenazeleri, Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu üzücü olay, depremlerin ardından yaşanan zorluklara bir örnek daha teşkil etti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, depremlerde hasar alan 2 katlı evin balkonunun çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, depremlerde hasar alan 2 katlı evin balkonunun çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, depremlerde hasar alan 2 katlı evin balkonunun çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, depremlerde hasar alan 2 katlı evin balkonunun çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, depremlerde hasar alan 2 katlı evin balkonunun çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.