Hatay'da Depremde Kaybedilen Aile İçin Bir Okul Açıldı

Hatay'da Yeni Bir Eğitim Yuvası Açıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hayırsever doktor Yılmaz Şahutoğlu tarafından, depremlerde kaybettiği eşi ve iki çocuğu adına yaptırılan Zeynep Deniz Cavide Şahutoğlu Ortaokulu, düzenlenen bir törenle kapılarını açtı.

Okul Açılış Töreni

Op. Dr. Yılmaz Şahutoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde eşi Cavide, kızı Zeynep ve oğlu Deniz'in anısını yaşatmak amacıyla 12 derslikli bir okul yaptırdı. Okulun açılış törenine, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Milletvekili Abdulkadir Özel, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Eğitimde Yeni Bir Başlangıç

Vali Mustafa Masatlı, törende yaptığı konuşmada Hatay'ın depremlerden en çok etkilenen illerden biri olduğunu belirterek, "İki temel şart vardır; üretim ve eğitim. Eğitimin, Hatay'ımıza nefes olacağını vurguladık. Yılmaz Bey'in yaptığı bu okulda nice Denizler ve Zeynepler yetişecek," dedi.

Hayırsever Yılmaz Şahutoğlu, kaybettiği eşinin ve çocuklarının acısının her zaman taze kalacağını ifade ederek, "Bu okula sahip olduğum için kendimi daha iyi hissediyorum. 12 derslikli okul, 7 ayda tamamlandı," dedi. Protokol üyeleri açılış sonrası okulu gezerek, öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.

Öğrenci Sayısı ve Eğitim İmkanları

Bu yıl okulda toplam 575 öğrenci eğitim görecek ve çocukların geleceğine katkıda bulunulacak.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hayırsever doktor Yılmaz Şahutoğlu'nun, depremlerde kaybettiği eşi ve 2 çocuğu adına yaptırdığı 12 derslikli "Zeynep Deniz Cavide Şahutoğlu Ortaokulu" düzenlenen törenle açıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hayırsever doktor Yılmaz Şahutoğlu'nun, depremlerde kaybettiği eşi ve 2 çocuğu adına yaptırdığı 12 derslikli "Zeynep Deniz Cavide Şahutoğlu Ortaokulu" düzenlenen törenle açıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hayırsever doktor Yılmaz Şahutoğlu'nun, depremlerde kaybettiği eşi ve 2 çocuğu adına yaptırdığı 12 derslikli "Zeynep Deniz Cavide Şahutoğlu Ortaokulu" düzenlenen törenle açıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hayırsever doktor Yılmaz Şahutoğlu'nun, depremlerde kaybettiği eşi ve 2 çocuğu adına yaptırdığı 12 derslikli "Zeynep Deniz Cavide Şahutoğlu Ortaokulu" düzenlenen törenle açıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hayırsever doktor Yılmaz Şahutoğlu'nun, depremlerde kaybettiği eşi ve 2 çocuğu adına yaptırdığı 12 derslikli "Zeynep Deniz Cavide Şahutoğlu Ortaokulu" düzenlenen törenle açıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hayırsever doktor Yılmaz Şahutoğlu'nun, depremlerde kaybettiği eşi ve 2 çocuğu adına yaptırdığı 12 derslikli "Zeynep Deniz Cavide Şahutoğlu Ortaokulu" düzenlenen törenle açıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hayırsever doktor Yılmaz Şahutoğlu'nun, depremlerde kaybettiği eşi ve 2 çocuğu adına yaptırdığı 12 derslikli "Zeynep Deniz Cavide Şahutoğlu Ortaokulu" düzenlenen törenle açıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hayırsever doktor Yılmaz Şahutoğlu'nun, depremlerde kaybettiği eşi ve 2 çocuğu adına yaptırdığı 12 derslikli "Zeynep Deniz Cavide Şahutoğlu Ortaokulu" düzenlenen törenle açıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hayırsever doktor Yılmaz Şahutoğlu'nun, depremlerde kaybettiği eşi ve 2 çocuğu adına yaptırdığı 12 derslikli "Zeynep Deniz Cavide Şahutoğlu Ortaokulu" düzenlenen törenle açıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hayırsever doktor Yılmaz Şahutoğlu'nun, depremlerde kaybettiği eşi ve 2 çocuğu adına yaptırdığı 12 derslikli "Zeynep Deniz Cavide Şahutoğlu Ortaokulu" düzenlenen törenle açıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hayırsever doktor Yılmaz Şahutoğlu'nun, depremlerde kaybettiği eşi ve 2 çocuğu adına yaptırdığı 12 derslikli "Zeynep Deniz Cavide Şahutoğlu Ortaokulu" düzenlenen törenle açıldı.