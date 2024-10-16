Hatay'da Depremlerden Etkilenen Çocuklar İçin Yeni Bir Okul Açıldı

Yeni Bir Eğitim Kurumu Daha Açıldı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, hayırseverlerin destekleriyle inşa edilen PwC-TEV Çakı İlkokulu, görkemli bir törenle hizmete girdi. Çakı Mahallesi'nde yer alan bu 5 derslikli ilkokul, PwC Türkiye ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) işbirliğiyle hayata geçirildi.

Açılış Törenine Katılanlar

Açılış törenine Hatay Valisi Mustafa Masatlı, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, PwC Avrupa Kıdemli Ortağı Petra Justenhoven ve PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu katıldı. Vali Masatlı, yaptığı konuşmada yeni okulun bölge için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Depremin Yıktığı Eğitim Yapıları ve Yeniden İnşa Çalışmaları

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan büyük depremin ardından, Hatay'da eğitim kurumlarının önemli bölümünün hasar gördüğünü belirten Vali Masatlı, "Devletimiz, bu süreçte büyük bir iyileştirme operasyonu gerçekleştirdi. 2023-2024 eğitim öğretim yılı itibarıyla 115 yeni okul hizmete girdi," dedi.

Geleceğe Umutla Bakılıyor

Hatay'daki eğitim kurumlarının yaklaşık üçte birinin kullanılamaz hale geldiğini vurgulayan Masatlı, sonraki aşamalarda 111 okulun inşaatına devam edileceğini ve tamamlandığında toplamda 1668 yeni dersliğin hizmete gireceğini ifade etti. 5 Şubat itibarıyla 14 bin 700 olan derslik sayısının, bu çalışmalarla 16 bin 700'e yükseleceğinin altını çizdi.

TEV'in Eğitim Destekleri

TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tekbaş, "Yeni okulun, bölgenin eğitim hayatına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" diyerek, eğitim alanındaki bu önemli destek için hayırseverlerin katkısı ve işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Öğrenciler İçin Mutlaka Bir Başlangıç

Törenin ardından, açılış kurdelesi kesilerek sınıflar gezildi. Vali Masatlı, öğrencilere çeşitli hediyeler vererek, desteklerinin eğitimde nasıl bir fark yaratacağını gösterdi.