Hatay'da Dönüş Yapan Otomobile Çarpan Motosikletin Kaza Anı Kamerada

Hatay Dörtyol'da dönüş yapan otomobille çarpışan motosikletin kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı; motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 09:23
Ocaklı Mahallesi'nde meydana gelen çarpışma güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza, Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi Öğretmen Musa Kazım Arıkan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen motosiklet, dönüş yapmak isteyen otomobille çarpıştı.

Çarpışma sonucunda motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın çarpışma anı an be an güvenlik kamerasına yansıdı; görüntülerde motosiklet sürücüsünün otomobille çarpışarak savrulduğu görülüyor.

Öte yandan, aynı cadde üzerinde ilerleyen saatlerde iki aracın daha çarpıştığı bir kaza daha yaşandı. Yetkililerin ve sağlık ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

