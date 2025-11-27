Hatay'da Dönüş Yapan Otomobile Çarpan Motosikletin Kaza Anı Kamerada

Hatay'da dönüş yapan otomobille çarpışan motosikletin kaza anı kamerada

Ocaklı Mahallesi'nde meydana gelen çarpışma güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza, Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi Öğretmen Musa Kazım Arıkan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen motosiklet, dönüş yapmak isteyen otomobille çarpıştı.

Çarpışma sonucunda motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın çarpışma anı an be an güvenlik kamerasına yansıdı; görüntülerde motosiklet sürücüsünün otomobille çarpışarak savrulduğu görülüyor.

Öte yandan, aynı cadde üzerinde ilerleyen saatlerde iki aracın daha çarpıştığı bir kaza daha yaşandı. Yetkililerin ve sağlık ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

