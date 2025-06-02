Hatay'da Gölbaşı Gölü'nü Kaplayan Su Sümbülleri Temizleniyor

Gölbaşı Gölü'ndeki Temizlik Çalışmaları Başladı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yer alan ve Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescillenen Gölbaşı Gölü, belediye ekipleri tarafından kapsamlı bir temizlik işlemine tabi tutuluyor.

İstila Edici Türlerle Mücadele

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklama doğrultusunda, gölde yapılan temizlik çalışmaları, göl yüzeyini kaplayan su sümbülleri ile mücadele amacı taşımaktadır. Ekipler, göl alanını amfibi araçlarla inceleyerek istilacı türleri etkisiz hale getirmek için yoğun bir gayret sergiliyor.

Çalışmalar Sürecek

Gölü tamamen sümbüllerden arındırma hedefiyle gerçekleştirilen çalışmalar, ilerleyen günlerde de devam edecek. Böylece doğal ekosistem üzerindeki olumsuz etkilerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Gölbaşı Gölü'nü kaplayan ve istilacı türlerden olan su sümbülleri, belediye ekiplerince temizleniyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Gölbaşı Gölü'nü kaplayan ve istilacı türlerden olan su sümbülleri, belediye ekiplerince temizleniyor.