Hatay'da Hafriyat Kamyonu Uçuruma Yuvarlandı: Sürücü Yaralandı
Kaza ve kurtarma
Hatay'ın Belen ilçesi Müftüler Mahallesi Yayla mevkiinde toprak yolda ilerleyen hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle uçuruma devrildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü hastaneye sevk edildi ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Soruşturma
Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.
HATAY’DA YAYLA MEVKİİNDE UÇURUMA DEVRİLEN HAFRİYAT KAMYONUNUN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.