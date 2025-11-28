Hatay'da Hafriyat Kamyonu Uçuruma Yuvarlandı: Sürücü Yaralandı

Hatay'ın Belen ilçesi Müftüler Mahallesi Yayla mevkiinde hafriyat kamyonu uçuruma yuvarlandı; sürücü itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 12:29
Hatay'da Hafriyat Kamyonu Uçuruma Yuvarlandı: Sürücü Yaralandı

Hatay'da Hafriyat Kamyonu Uçuruma Yuvarlandı: Sürücü Yaralandı

Kaza ve kurtarma

Hatay'ın Belen ilçesi Müftüler Mahallesi Yayla mevkiinde toprak yolda ilerleyen hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle uçuruma devrildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü hastaneye sevk edildi ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Soruşturma

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.

HATAY’DA YAYLA MEVKİİNDE UÇURUMA DEVRİLEN HAFRİYAT KAMYONUNUN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

HATAY’DA YAYLA MEVKİİNDE UÇURUMA DEVRİLEN HAFRİYAT KAMYONUNUN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

HATAY’DA YAYLA MEVKİİNDE UÇURUMA DEVRİLEN HAFRİYAT KAMYONUNUN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi
2
Türk Telekom ve TÜBİTAK BİLGEM'den Yerli ve Milli Bulut Çözümü
3
Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?
4
Çeşme'de Tekne Yangını: 7 Özel Tekne Alevlere Teslim Oldu
5
Dr. Koçoğlu Uyardı: Doğada Yetişen Mantarlar Zehirli Olabilir
6
Trakya’nın Kuşlarını Halkalıyoruz Projesi Toplumsal Fayda Ödülü Aldı
7
Mehmet Akif Caddesi'nde İşgal Son: Kepez Zabıta Temizledi

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?