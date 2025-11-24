Hatay'da Karaçay Barajı'nda Su Seviyesi %6'ya Düştü

Hatay'ta kuraklık Karaçay Barajı'nı kuruma noktasına getirdi; su seviyesi Ağustos'ta %18'den Kasım sonunda %6'ya geriledi.

Son 65 yılın en kurak dönemi kentin içme suyunu tehdit ediyor

Hatay'ta yağışsız geçen kış ve ilkbahar nedeniyle kentin içme suyunu karşılayan Karaçay Barajı'nda su seviyesi %6 seviyesine geriledi. Son 65 yılın en kurak yılı olarak kaydedilen kentte barajda metrelerce çekilme yaşandı ve son durum havadan görüntülendi.

Meteoroloji verilerine göre kentte yağışlarda %64 oranında azalma görüldü. Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajda, geçtiğimiz Ağustos ayında su seviyesi %18 iken Kasım ayı sonu itibariyle bu seviye %6'ya düştü. Kasım ayında kaydedilen yağışlar da gerilemeyi durdurmaya yetmedi.

Karaçay Barajı'nın durumu ve kuraklığın etkileri bölge halkında tedirginlik yaratıyor. Bölgedeki çekilme ve susuzluk, baraj çevresinin havadan görüntüleriyle kayıt altına alındı.

Karaçay Barajı’nın ilk defa susuzluk ve kuraklıktan dolayı bu hale geldiğini ifade eden vatandaş Arif Kaya, "Karaçay Barajı; Batıayaz, Çamlıyayla, Gömmece, Ceylandere, Seldiren, Yeniköy, Tomruksuyu, Çubukçu, Yaylıca Mahallesi gibi birçok yerin içme suyu ve arazilerin sulamasını karşılıyor. Bu yıl kuraklık oldu. Barajımız susuzluktan bu hale geldi. İlk defa bu yıl barajımız bu kadar susuz kaldı. Bu seviyeye önceden hiç düşmedi. Sadece bu yıl bu seviyeye kadar düştü. Ben buranın en yaşlı insanlardanım, kuraklık nedeniyle barajın su seviyesini bu kadar düştüğünü görmedim. Geçenlerde burada kuvvetli yağmurlar oldu ama hala bu seviyede kaldı. İnşallah gelecek yıl kuraklık geçmez ve yağışlı olur. Bu baraj kentteki ilçeler ve mahallelerin su ihtiyacını karşılıyor" ifadelerini kullandı.

