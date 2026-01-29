Hatay'da Sağlık Çalışanlarına Öncelikli Kreş ve Anaokulu Başlıyor

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü ile Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, kamu personelinin ve öncelikli grupların çocuklarına yönelik okul öncesi eğitim hizmeti sunulması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kreş alanı olarak düzenlenen bölümde, 36-66 ay aralığındaki çocuklara yönelik kreş ve anaokulu hizmeti verilecek.

Öncelik Sıralaması ve Kontenjan

İmzalanan protokole göre kreş ve anaokulundan yararlanacak öncelikli gruplar belirlendi. Buna göre, birinci öncelik hastanede görev yapan sağlık personelinin çocuklarına tanınacak.

Kontenjan dahilinde sırayla; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin çocukları, şehit yakınlarının çocukları, depremde ailesini kaybeden çocuklar ve diğer 36-66 aylık çocuklar kurumdan faydalanabilecek.

Yetkililer, söz konusu kreş ve anaokuluna ilişkin tüm başvuru ve kabul süreçlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde yürütüleceğini belirtti.

Projenin Amaçları

Projenin, sağlık çalışanlarının iş ve aile yaşamını kolaylaştırmasının yanı sıra, çocukların güvenli ve nitelikli bir eğitim ortamında bulunmasına katkı sağlayacağı vurgulandı. Ayrıca, uygulamanın depremin ardından Hatay’da toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladığı ifade edildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÖNCELİKLİ KREŞ VE ANAOKULU PROJESİ HAYATA GEÇİYOR