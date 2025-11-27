Hatay'da taksi kulübesi alevlere teslim oldu

Hatay’ın Antakya ilçesi Haraparası Mahallesinde bulunan taksi kulübesi, çıkan yangın sonucu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayın gelişimi

Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı.

Müdahale ve bilanço

Kısa sürede ulaşan Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Ancak çıkan yangından geriye hurda yığını kaldı ve kulübe kullanılamaz hale geldi.

