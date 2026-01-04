Hatay'da Tırlardan Dökülen Gübreler Fırçayla Toplanıyor

Yurtdışından gemilerle İskenderun Körfezi'ndeki limanlara gelen gübreler, depolara taşınırken tırlardan dökülüyor ve yol kenarlarında beyaz örtü oluşturuyor. Bölge sakinleri, dökülen gübreleri fırça yardımıyla süpürerek bahçelerinde değerlendiriyor.

Gübreler, tırlarla depolara taşındıkları esnada araçların üzerinden uçarak karayoluna saçılıyor. Yol kenarlarında biriken bu malzeme, özellikle taşıma yoğunluğunun arttığı dönemlerde gözle görülür biçimde birikiyor.

Vatandaşın aktardıkları

Bestami Gül, zaman zaman hafta 1 gün bahçesine yetecek kadar gübre topladığını söyleyerek, "Limandan tırlarla taşınan gübreler depolara taşınırken dökülüyorlar, bende onu topluyorum. Bahçeme yetecek kadar topluyorum, 6 günde bir gelip topluyorum ama bazen hiç olmadığı da oluyor. Ben toplamasam yağmur yağdığında eriyip gidecek, boşa gideceğine bahçemde değerlendiriyorum" dedi.

Vatandaşların bu uygulaması, dökülen gübrelerin boşa gitmesini önleyip yerel bahçelerin ihtiyacını karşılaması bakımından dikkat çekiyor.

