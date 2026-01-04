DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.929.902,41 -1,12%

Hatay'da Tırlardan Dökülen Gübreler Fırçayla Toplanıyor

Hatay'da limandan taşınan gübreler tırlardan karayoluna dökülüyor; vatandaşlar fırçayla süpürüp bahçelerinde değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 09:04
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 09:04
Hatay'da Tırlardan Dökülen Gübreler Fırçayla Toplanıyor

Hatay'da Tırlardan Dökülen Gübreler Fırçayla Toplanıyor

Yurtdışından gemilerle İskenderun Körfezi'ndeki limanlara gelen gübreler, depolara taşınırken tırlardan dökülüyor ve yol kenarlarında beyaz örtü oluşturuyor. Bölge sakinleri, dökülen gübreleri fırça yardımıyla süpürerek bahçelerinde değerlendiriyor.

Gübreler, tırlarla depolara taşındıkları esnada araçların üzerinden uçarak karayoluna saçılıyor. Yol kenarlarında biriken bu malzeme, özellikle taşıma yoğunluğunun arttığı dönemlerde gözle görülür biçimde birikiyor.

Vatandaşın aktardıkları

Bestami Gül, zaman zaman hafta 1 gün bahçesine yetecek kadar gübre topladığını söyleyerek, "Limandan tırlarla taşınan gübreler depolara taşınırken dökülüyorlar, bende onu topluyorum. Bahçeme yetecek kadar topluyorum, 6 günde bir gelip topluyorum ama bazen hiç olmadığı da oluyor. Ben toplamasam yağmur yağdığında eriyip gidecek, boşa gideceğine bahçemde değerlendiriyorum" dedi.

Vatandaşların bu uygulaması, dökülen gübrelerin boşa gitmesini önleyip yerel bahçelerin ihtiyacını karşılaması bakımından dikkat çekiyor.

BESTAMİ GÜL, GÜBRELERİN TOPLANMADIĞI TAKDİRDE YAĞMUR YAĞDIĞINDA BOŞA GİDECEĞİNİ...

BESTAMİ GÜL, GÜBRELERİN TOPLANMADIĞI TAKDİRDE YAĞMUR YAĞDIĞINDA BOŞA GİDECEĞİNİ BELİRTTİ

HATAY'DA LİMANDAN DEPOLARA TAŞINDIĞI ESNADA TIRLARDAN KARAYOLUNA DÖKÜLEN GÜBRELER, VATANDAŞLAR...

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuzey Kore, taktik güdümlü füze üretimini 2,5 katına çıkarıyor
2
2 Haftayı Geçen Öksürüğe Dikkat: Verem Uyarısı — Prof. Dr. Mehmet Karadağ
3
Elderesi'nde Sabah Namazı Buluşması: İlçe Müftüsü Yahya Ofşin Katıldı
4
Tunceli'de 77 Yaşındaki Hastaya 1 Kilometrelik Yürüyüşle Müdahale
5
Bursa'da Mercek Bulutları Gökyüzünde Görsel Şölen
6
Karlı ve Buzlu Yollarda Güvenli Yürüyüş: Op. Dr. Gökhan Cansabuncu'nun Önerileri
7
Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Nörolojide İleri Tedavi İmkanları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları