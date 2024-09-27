Hatay'da Uyuşturucu Hap Operasyonu: 8 Bin 400 Adet Ele Geçirildi

Hatay'da Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, narkotik suçlarla mücadele amacıyla gerçekleştirilen bir operasyonda, durdurulan bir otomobilde 8 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayın Ayrıntıları

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alsancak Mahallesi'nde yapılan ihbar üzerine S.K. yönetimindeki aracı durdurdu. Ekipler, narkotik dedektör köpeğiyle birlikte otomobilde kapsamlı bir arama gerçekleştirdi.

Arama sırasında, aracın iç tavan bölümünde gizlenmiş halde 8 bin 400 uyuşturucu hap bulundu. Olayın ardından sürücü S.K. gözaltına alındı.

Yetkililer, uyuşturucu ticaretiyle mücadele amacıyla operasyonların devam edeceğini belirtti.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada 8 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.