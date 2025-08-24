DOLAR
Hatay Hassa'da Trafik Kazası: 3 Kişinin Cenazesi Defnedildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobil ile çekicinin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri Belen ve İskenderun’da defnedildi.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 15:41
Girne Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri defnedildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde, otomobil ile çekicinin çarpıştığı trafik kazasında yaşamını yitiren Sevda Bedir, Beyza Hayriye Bedir ve Nizamettin Cerrahoğlu'nun cenazeleri, morg işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Sevda Bedir ve Beyza Hayriye Bedir'in naaşları, Tosyalı Camisinde kılınan namazın ardından Belen ilçesi mezarlığında defnedildi. Nizamettin Cerrahoğlu'nun cenazesi ise İskenderun ilçesi Çankaya Mezarlığı Camisinde kılınan namaz sonrası toprağa verildi.

Kaza, Girne Mahallesi Hassa-Gaziantep kara yolundaki kavşakta dün meydana geldi. Olayda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AJH 154 plakalı çekici ile çarpışan 31 NBB 49 plakalı otomobildeki Sevda Bedir, Beyza Hayriye Bedir ve Nizamettin Cerrahoğlu hayatını kaybetti. Kazada otomobilde bulunan sürücü Abdullah B. ile Zülal K. ve Sariye K. yaralandı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası çekici sürücüsü gözaltına alındı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobil ile çekicinin çarpıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

