Hatay Hassa'da Trafik Kazası: 3 Kişinin Cenazesi Defnedildi

Girne Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri defnedildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde, otomobil ile çekicinin çarpıştığı trafik kazasında yaşamını yitiren Sevda Bedir, Beyza Hayriye Bedir ve Nizamettin Cerrahoğlu'nun cenazeleri, morg işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Sevda Bedir ve Beyza Hayriye Bedir'in naaşları, Tosyalı Camisinde kılınan namazın ardından Belen ilçesi mezarlığında defnedildi. Nizamettin Cerrahoğlu'nun cenazesi ise İskenderun ilçesi Çankaya Mezarlığı Camisinde kılınan namaz sonrası toprağa verildi.

Kaza, Girne Mahallesi Hassa-Gaziantep kara yolundaki kavşakta dün meydana geldi. Olayda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AJH 154 plakalı çekici ile çarpışan 31 NBB 49 plakalı otomobildeki Sevda Bedir, Beyza Hayriye Bedir ve Nizamettin Cerrahoğlu hayatını kaybetti. Kazada otomobilde bulunan sürücü Abdullah B. ile Zülal K. ve Sariye K. yaralandı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası çekici sürücüsü gözaltına alındı.

