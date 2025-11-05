Hatay Kaytaz Böreği ve Gaziantep Lahmacunu AB'de Tescillendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır açıkladı: Hatay Kaytaz Böreği ve Gaziantep Lahmacunu AB'de tescillendi; AB tescilli ürün sayısı 40'a çıktı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 11:03
Mehmet Fatih Kacır duyurdu

Anadolu mutfağının eşsiz tatları, uluslararası arenada tescillenmeye devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hatay Kaytaz Böreği ve Gaziantep Lahmacunu'nun Avrupa Birliği’nde (AB) tescilli coğrafi işaretli ürünler arasına katıldığını açıkladı.

Bakan Kacır NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay Kaytaz Böreği ve Gaziantep Lahmacunu ile, Avrupa Birliği’nde tescilli coğrafi işaretli ürünlerimizin sayısı 40 oldu. Ayrıca Türk Kahvesi de Geleneksel Ürün Adı olarak ilan edildi. 3 aylık itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından Türk Kahvemiz de Avrupa Birliği’nde tescillenecek. Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonuyla, değerlerimizi küresel ölçekte markalaştırmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

AB tescilli ürünlerimiz şu şekilde: Gaziantep Baklavası, Aydın İnciri, Malatya Kayısısı, Aydın Kestanesi, Milas Zeytinyağı, Bayramiç Beyazı, Taşköprü Sarımsağı, Giresun Tombul Fındığı, Antakya Künefesi, Suruç Narı, Çağlayancerit Cevizi, Gemlik Zeytini, Edremit Zeytinyağı, Milas Yağlı Zeytini, Ayaş Domatesi, Maraş Tarhanası, Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini, Ezine Peyniri, Safranbolu Safranı, Aydın Memecik Zeytinyağı, Araban Sarımsağı, Osmaniye Yer Fıstığı, Bingöl Balı, Bursa Şeftalisi, Hüyük Çileği, Bursa Siyah İnciri, Söke Pamuğu, Manisa Mesir Macunu, Gaziantep Menengiç Kahvesi, Silifke Yoğurdu, Aydın Memecik Zeytini, Erzincan Tulum Peyniri, Aydın Çam Fıstığı, Afyon Pastırması, Afyon Sucuğu, Antep Fıstık Ezmesi, Mut Zeytinyağı, Kırkağaç Kavunu, Hatay Kaytaz Böreği ve Gaziantep Lahmacunu.

Türkiye, yöresel ürünlerin uluslararası alanda marka değerini artırmak amacıyla coğrafi işaret tescili çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

