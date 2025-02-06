Hataylı Bisikletçi, Depremzedeler İçin 1600 Kilometre Pedal Çeviriyor

Hataylı Bisikletçi Fikri Önal, Depremde Yaşamını Yitirenler İçin Yola Çıktı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan Fikri Önal, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için bisikletiyle 1600 kilometre yol kat etmeye karar verdi.

Dörtyol Şampiyon Bisiklet Topluluğu üyesi olan 32 yaşındaki Önal, bu anlamlı yolculuğa “afette yaşamını yitirenleri pedal çevirerek anma” amacıyla çıkacağını belirtti.

Yolculuğuna başlamadan önce, Dörtyol Belediyesi önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Önal, daha önce uzun mesafeli yolculuklar yaptığını ama bu turun kendisi için daha özel olduğunu söyledi.

Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis'i kapsayan bu etapta turunu Hatay'da sonlandırmayı planladığını ifade etti.

Etkinliği 10 günde tamamlamayı hedefleyen Önal, konuşmasının ardından yola çıktı. Uğurlama töreninde, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay ve Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç gibi isimler de yer aldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan Fikri Önal, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için bisikletiyle 1600 kilometre yol gidecek.