Hatice Gençay'dan 10 Ocak Mesajı: Basın Demokrasinin Vazgeçilmezi

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basının demokrasideki rolünü vurguladı ve gazetecilere başarı diledi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 10:53
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 10:53
Didim Belediye Başkanı'nın Çalışan Gazeteciler Günü açıklaması

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, basının halkın doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasındaki vazgeçilmez rolünü vurguladı.

"Halkın haber alma hakkı için gece gündüz demeden emek veren, kamuoyunun doğru ve tarafsız biçimde bilgilendirilmesi adına görev yapan tüm basın mensuplarımız, demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarındandır. Zor şartlar altında dahi meslek ilkelerinden ödün vermeden görev yapan gazetecilerimizin ortaya koyduğu emek son derece kıymetlidir. Bu vesileyle, Didim’de ve ülkemizin dört bir yanında görev yapan tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum"

Gençay, gazetecilerin büyük bir sorumluluk anlayışıyla çalıştığını belirterek belediye olarak basınla şeffaf ve güçlü iletişim anlayışını sürdürmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

BASININ, HALKIN DOĞRU VE GÜVENİLİR BİLGİYE ULAŞMASINDA ÖNEMLİ ROL ÜSTLENDİĞİNİ İFADE EDEN DİDİM...

