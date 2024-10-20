Hava Kuvvetleri, Akdeniz'de Eğitim Uçuşları Gerçekleştirdi

Hava Kuvvetleri'nden Önemli Eğitim Uçuşları

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait muharip ve destek uçaklarının Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşları gerçekleştirdiğini duyurdu.

Sosyal Medya Üzerinden Duyuruldu

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, muharip ve destek uçaklarının çeşitli üslerden havalandığı ve bu uçuşların Akdeniz'in uluslararası hava sahasında icra edildiği belirtildi.Görüntüler Paylaşıldı

Açıklama beraberinde, eğitim uçuşlarına dair görüntüler de sosyal medya üzerinden paylaşıldı.