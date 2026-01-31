HAVAMAŞ Çukurova'da Otantik Çadır Konseptli Durak Açtı

HAVAMAŞ, Çukurova'daki yeni durağını otantik çadır konseptiyle hizmete sundu; soba, ücretsiz çay ve yöresel atıştırmalıklar yolcuları bekliyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 09:40
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 09:53
Adana'da, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın yolcu taşımacılığını üstlenen HAVAMAŞ, Çukurova ilçesindeki Fuar alanı yanından seferlerine başladı ve durağını otantik çadır konseptiyle hizmete açtı.

Otantik durakta sıcak karşılama

Yeni durakta yolcular için soba yakılıyor ve bekleme süresince ücretsiz çay ikram ediliyor. Ayrıca durakta, isteyen yolcuların sıkma, börek, kahvaltılık ürünler ve salep gibi yöresel lezzetleri satın alabileceği bir hizmet alanı bulunuyor.

Kültürel dokunuş ve yolcu memnuniyeti

HAVAMAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Polat, uygulamanın amacını şu sözlerle anlattı: 'Amacımız sadece ulaşım sağlamak değil, yolcularımıza bekleme sürecinde sıcak, samimi ve yöresel bir ortam sunmak. Otantik çadır konseptiyle hem kültürel bir dokunuş yaptık hem de yolcularımızın konforunu ön planda tuttuk.' Polat, yeni durağın özellikle soğuk havalarda yolculara rahat bir bekleme alanı sunduğunu ve uygulamanın olumlu geri dönüşler aldığını kaydetti.

Konfor ve güvenlik ön planda

Polat, yolcu memnuniyetinin yanı sıra güvenliğe de önem verdiklerini vurgulayarak şu ifadeleri paylaştı: 'HAVAMAŞ olarak kullandığımız tüm araçlar yeni model, modern ve yüksek güvenlik standartlarına sahip araçlardan oluşuyor. Avrupa modeli güvenlik ve teknoloji sistemleriyle donatılan araçlarımızda araç içi anlık takip, şoför performans analizi, hız ve limit uyum denetimi ile dijital raporlama gibi birçok özellik bulunuyor. Amacımız yolcularımıza sadece konforlu değil, aynı zamanda güvenli bir ulaşım hizmeti sunmak.'

Müşterilerden Hamza Hakkulu ise çadır konseptini çok beğendiğini söyledi.

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

