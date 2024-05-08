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Havayollarında rekor geldi: Nisan’da 18 milyon civarı yolcu uçtu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nisan ayı içinde, Türkiye’de hizmet vermekte olan havalimanlarında rekor kırıldığını, toplamda 18 milyona yakın yolcunun taşındığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.05.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 11:53
Havayollarında rekor geldi: Nisan’da 18 milyon civarı yolcu uçtu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’deki havalimanlarından uçuş yapan yolcu sayısında, Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53.7 oranında bir artış olduğunu açıkladı. Uraloğlu, Nisan ayı içerisinde, havalimanlarından 18 milyona yakın yolcunun uçtuğunu belirtti.

Açıklamada yer alan bilgilere göre, ülke genelindeki havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısı Nisan ayında, iç hatlarda 74 binin üzerinde, dış hatlarda ise 63 binin üzerinde olarak kaydedildi. Geçen yılın Nisan ayına göre ise uçak trafiğinde yüzde 28’lik bir artış olduğu da ifade edildi.

Nisan ayında, iç hatlarda seyahat eden yolcu sayısının 8 milyon 244 bine ulaştığını ifade eden Bakan Uraloğlu, dış hat yolcu trafiğini ise 9 milyon 715 bin olarak açıkladı.

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