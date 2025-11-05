Havran Kaymakamı Muhammed Evlice Yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü Binasını Ziyaret Etti

Havran Kaymakamı Yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü Binasını Ziyaret Etti
Balıkesir’in Havran Kaymakamı Muhammed Evlice, yapımı tamamlanarak hizmete giren yeni ilçe emniyet müdürlüğü binasını ziyaret etti.
İnceleme ve personelle görüşme
Kaymakam Evlice ziyarette yeni hizmet binasında görev yapan personelle bir araya gelerek birimlerde incelemelerde bulundu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaymakam Evlice, modern imkânlara sahip yeni binanın vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini artıracağını belirterek, tüm emniyet personeline görevlerinde başarılar diledi.
BALIKESİR'İN HAVRAN KAYMAKAMI MUHAMMED EVLİCE, YAPIMI TAMAMLANARAK HİZMETE GİREN YENİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINI ZİYARET ETTİ.