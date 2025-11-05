Havran Kaymakamı Muhammed Evlice Yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü Binasını Ziyaret Etti

Balıkesir Havran Kaymakamı Muhammed Evlice, hizmete giren yeni ilçe emniyet müdürlüğü binasını ziyaret ederek personelle görüşüp çalışmaları değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 13:34
Havran Kaymakamı Muhammed Evlice Yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü Binasını Ziyaret Etti

Havran Kaymakamı Yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü Binasını Ziyaret Etti

Balıkesir’in Havran Kaymakamı Muhammed Evlice, yapımı tamamlanarak hizmete giren yeni ilçe emniyet müdürlüğü binasını ziyaret etti.

İnceleme ve personelle görüşme

Kaymakam Evlice ziyarette yeni hizmet binasında görev yapan personelle bir araya gelerek birimlerde incelemelerde bulundu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Evlice, modern imkânlara sahip yeni binanın vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini artıracağını belirterek, tüm emniyet personeline görevlerinde başarılar diledi.

BALIKESİR'İN HAVRAN KAYMAKAMI MUHAMMED EVLİCE, YAPIMI TAMAMLANARAK HİZMETE GİREN YENİ İLÇE EMNİYET...

BALIKESİR'İN HAVRAN KAYMAKAMI MUHAMMED EVLİCE, YAPIMI TAMAMLANARAK HİZMETE GİREN YENİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINI ZİYARET ETTİ.

BALIKESİR'İN HAVRAN KAYMAKAMI MUHAMMED EVLİCE, YAPIMI TAMAMLANARAK HİZMETE GİREN YENİ İLÇE EMNİYET...

İLGİLİ HABERLER

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meryem Gemicioğlu'na Kamera Arkası'ndan Büyük Ödül
2
Adıyaman'da Kafa Kafaya Çarpışma: Polis Memuru Cengiz Askar Hayatını Kaybetti
3
Bafra’da OSB’leri Birleştirecek Kızılırmak Köprüsü Hızla Yükseliyor
4
Selim İmamoğlu’nun Emniyet İfadesi Ortaya Çıktı: TECTUM ve 637.106 Euro İddiası
5
Sülüklü Göl’de Kamış Yangını: Gölbaşı’nda Hızlı Müdahale
6
İnceburun Feneri: Türkiye’nin En Kuzeyi Ziyaretçilerini Bekliyor

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş