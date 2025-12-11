DOLAR
Havza'da Trafik Kazası: Otomobil Tıra Çarptı — 4 Yaralı

Samsun'un Havza ilçesi Mapa Kavşağı'nda otomobilin tıra çarpması sonucu araçta sıkışan 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 08:16
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 08:16
Samsun’un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Mapa Kavşağı mevkiinde bir otomobil tıra çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza ve Çarpışma Ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre kaza, Havza’dan Merzifon istikametine gitmekte olan Rahman Çelik idaresindeki 05 FK 460 plakalı otomobil ile, kavşaktan dönüş yapmakta olan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Ibısh I. idaresindeki 77 FZ 955 plakalı tırın çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpmanın şiddetiyle otomobil savruldu ve içinde bulunan sürücü ile yolcular yaralandı.

Kazada otomobil sürücüsü Rahman Çelik ile araçta yolcu olarak bulunan Tuncay K., Ali K. ve Mustafa S. yaralandı.

Kurtarma ve Sağlık Müdahalesi

Kaza sonucu otomobil içinde sıkışan yaralılar, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan 4 yaralı, daha sonra ambulanslarla Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

