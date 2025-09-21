Hayati Yazıcı'dan Özgür Özel'e Sert Tepki: 'Trump'ın Adamı' İftirasi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Özgür Özel'in Erdoğan'a yönelik 'Trump'ın adamı' suçlamasına sert tepki gösterdi, bunu milletimize düşmanlık olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 14:01
Hayati Yazıcı'dan Özgür Özel'e Sert Tepki: 'Trump'ın Adamı' İftirasi

Hayati Yazıcı'dan Özgür Özel'e sert çıkış

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin sosyal medya hesabı NSosyal üzerinden tepki gösterdi.

Yazıcı'nın değerlendirmeleri

Yazıcı, paylaşımında, "Ülke yönetiminde 25 yıldır bu millete hizmet eden, vesayet düzenine son veren, darbeler karşısında dimdik duran, Türkiye'yi küresel bir güç haline getiren milletin adamı Genel Başkan'ımız ve Cumhurbaşkanı'mıza 'Trump'ın adamı' demek, aziz milletimize apaçık düşmanlıktır." ifadelerini kullandı.

Yazıcı, Özgür Özel'i "CHP'nin direksiyon hakimiyetini kaybeden genel başkanı" olarak nitelendirerek, "yine çaresizlik içinde iftira siyasetine sarılmış durumda" değerlendirmesinde bulundu. Yazıcı, Özel'in sözlerini "aciz ve hadsiz bir muhalefet" örneği olarak tanımladı.

Yazıcı şu ifadeleri paylaştı: "CHP, kendi iç çekişmelerini örtbas etmek için aciz ve hadsiz bir muhalefet örneği sergileyen Özgür Özel'in milletin adamı Cumhurbaşkanı'mız Sayın Erdoğan'a 'Trump'ın adamı' diyerek icazet iftirası atması, en başta milletimize saygısızlıktır."

Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gücünün yalnızca milletten kaynaklandığını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gücünü yalnızca milletten alan bir lider olarak girdiği tüm seçimlerde halkın büyük teveccühüne mazhar olduğuna dikkat çekiyorum" dedi ve CHP'yi "iftiranın ve yalanın partisi" olarak nitelendirdi.

Yazıcı sözlerini şöyle sürdürdü: "Özgür Özel şunu iyi bilmelidir ki CHP, statükocularla işbirliği yaparken, darbecilere çanak tutarken Cumhurbaşkanı'mızın durduğu yer her zaman milletimizin yanı olmuştur. Milletimiz, iradesini hiçe sayan ve kendisine düşmanlık yapan bu anlayışı hiçbir zaman tek başına iktidar yapmamıştır. CHP'nin genel başkanı önce bunu ve elbette ki siyaset tarzını, üslubunu sorgulamalıdır."

