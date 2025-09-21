Hayati Yazıcı'dan Özgür Özel'e Sert Tepki: 'Trump'ın Adamı' İftirasi

Yazıcı, Özgür Özel'i "CHP'nin direksiyon hakimiyetini kaybeden genel başkanı" olarak nitelendirerek, "yine çaresizlik içinde iftira siyasetine sarılmış durumda" değerlendirmesinde bulundu. Yazıcı, Özel'in sözlerini "aciz ve hadsiz bir muhalefet" örneği olarak tanımladı.

Yazıcı şu ifadeleri paylaştı: "CHP, kendi iç çekişmelerini örtbas etmek için aciz ve hadsiz bir muhalefet örneği sergileyen Özgür Özel'in milletin adamı Cumhurbaşkanı'mız Sayın Erdoğan'a 'Trump'ın adamı' diyerek icazet iftirası atması, en başta milletimize saygısızlıktır."

Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gücünün yalnızca milletten kaynaklandığını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gücünü yalnızca milletten alan bir lider olarak girdiği tüm seçimlerde halkın büyük teveccühüne mazhar olduğuna dikkat çekiyorum" dedi ve CHP'yi "iftiranın ve yalanın partisi" olarak nitelendirdi.

Yazıcı sözlerini şöyle sürdürdü: "Özgür Özel şunu iyi bilmelidir ki CHP, statükocularla işbirliği yaparken, darbecilere çanak tutarken Cumhurbaşkanı'mızın durduğu yer her zaman milletimizin yanı olmuştur. Milletimiz, iradesini hiçe sayan ve kendisine düşmanlık yapan bu anlayışı hiçbir zaman tek başına iktidar yapmamıştır. CHP'nin genel başkanı önce bunu ve elbette ki siyaset tarzını, üslubunu sorgulamalıdır."