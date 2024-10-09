Haydarpaşa Garı Yangın Güvenliği İçin Yeni Proje Hazırlandı

Haydarpaşa Garı'nda Yangın Güvenliği Önlemleri Alınıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'un ikonik yapılarından biri olan Haydarpaşa Garı'nın yangın güvenliğinin sağlanması amacıyla itfaiye onaylı yeni bir yangın algılama ve söndürme projesinin hazırlandığını açıkladı.

Restorasyon Çalışmaları ve Yangın Güvenliği

Uraloğlu, CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel’in Haydarpaşa Garı’ndaki restorasyon çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesine verdiği yanıtta, “Haydarpaşa gar binası ve 5 No’lu binada gerçekleştirilmekte olan restorasyon çalışmaları çatı, iki kule, bekleme salonu, dış cephe, vitraylar ve ahşap pencere onarımları gibi pek çok alanı kapsamaktadır” dedi.

Uraloğlu, ayrıca, gar binasında güçlendirme yapılması gereken alanlar için gerekli proje çalışmalarının tamamlandığını dile getirerek, “5 No’lu binada zemin güçlendirme çalışmaları da tamamlandı” ifadesini kullandı.

Tren Seferlerine Devam Edilecek

Yangın güvenliğine yönelik olarak hazırlanan sistemin sahadaki uygulamalarının sürdüğüne dikkat çeken Bakan Uraloğlu, restorasyonun tamamlanmasının ardından tren seferlerinin devam edeceğini belirtti.