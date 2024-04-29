Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: "Türkiye'nin gelişmekte olan ülkeler arasında güçlü bir hikayesi var"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İslam Kalkınma Bankası'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Riyad'da düzenlenen İKB Yıllık Toplantıları kapsamında yapılan "Guvernörler Diyaloğu-Türkiye" oturumunda önemli açıklamalarda bulundu.



Şimşek, Türkiye'nin gelişmekte olan ülkeler arasında güçlü bir hikayeye sahip olduğunu belirterek, kamu borç stokunun milli gelire oranının gelişmekte olan piyasalar ortalamasının yarısından daha az olduğunu ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin enflasyonla mücadeleyi desteklemek için güvenilir bir mali çerçeve oluşturduğunu ve depremin etkilerine rağmen kamu maliyesinin iyiye gittiğini vurguladı.

Bakan Şimşek, Türkiye'nin çok kapsamlı bir yapısal reform gündemi olduğunu kaydederek, para politikası ve maliye politikasının yanı sıra yapısal uyumun da önemine dikkat çekti. Bu reform programının verimliliği arttırmayı, rekabetçiliği geliştirmeyi ve potansiyel büyümeyi artırmayı amaçladığını vurgulayan Şimşek, Türkiye'nin programına yönelik güçlü yatırımcı ilgisinden de bahsetti.

Şimşek, Türkiye'nin cari işlemler açığının neredeyse yarı yarıya azaldığını ve işsizlik oranının son on yılın en düşük seviyesinde olduğunu dile getirirken, küresel ticaretteki parçalanmanın Türkiye için avantaj sağladığını da belirtti. Türkiye'nin enerji dönüşümü ve yeşil ekonomiye geçiş konusundaki çabalarına da değinen Şimşek, ülkenin dünya genelinde turizmdeki güçlü performansına da dikkat çekti.

Son olarak, Bakan Şimşek, küresel finansal koşulların gevşemesinin Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomiler için pozitif bir etki yaratacağını ve ülkenin güçlü hikayesinin bu olumlu dönemde daha da öne çıkacağını ifade etti.