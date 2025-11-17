'Hediyem 81 İlin 81 Öğretmenine' Milas'tan 81 İle Yola Çıktı

Milas, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında 'Hediyem 81 İlin 81 Öğretmenine' projesiyle hazırlanan 81 hediye paketini Türkiye'nin 81 iline gönderdi.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 17:27
'Hediyem 81 İlin 81 Öğretmenine' Milas'tan 81 İle Yola Çıktı

'Hediyem 81 İlin 81 Öğretmenine' projesinde paketler Milas’tan yola çıktı

Hazırlıklar tamamlandı, paketler 81 ile gönderildi

Milas Kaymakamlığı himayelerinde, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Milas Belediyesi ve Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle bu yıl altıncısı düzenlenecek olan "Hediyem 81 İlin 81 Öğretmenine" projesi kapsamında hazırlıklar tamamlandı. Hediye paketleri, Türkiye’nin 81 iline doğru yola çıktı.

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Türkiye’nin 81 ilinde görev yapan 81 öğretmene sürpriz hediye kutusu gönderdi. Bu yıl 6. kez yapılan proje kapsamında hazırlanan paketler kargo aracılığıyla öğretmenlere ulaştırılacak.

Paketler, okul bahçesinde Milas Kaymakamı M. Ünver Böke, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Parlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, şube müdürleri, Milas’ta görev yapan öğretmenler ve ilçe müdürlüğü personeli tarafından hazırlanarak kargo aracına yüklendi.

İsa Bal, projeyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Milas’tan doğan bu anlamlı projenin ülke genelinde yankı bulması bizleri son derece gururlandırıyor. Öğretmenlerimize değer vermek, onların emeklerini takdir etmek ve bu kıymeti tüm Türkiye’ye ulaştırmak amacıyla çıktığımız bu yolda, altıncı kez aynı heyecanla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu projeyle hem ilçemizin eğitim vizyonunu hem de öğretmenlik mesleğinin toplumdaki yerini daha görünür kılmayı amaçlıyoruz"

Proje, hem öğretmenlere yönelik takdir ve motivasyon amacıyla hem de Milas’ın eğitim vizyonunu ülke çapında görünür kılmak hedefiyle yürütülüyor.

