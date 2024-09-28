Helen Kasırgası ABD'yi Vurdu: Ölü Sayısı 40'ı Aştı

Helen Kasırgası Kıyılara Ulaştı

ABD'nin Florida eyaletine 4. kategori ile ulaşan Helen Kasırgası, kıyılarında yarattığı yıkımlarla dikkat çekiyor. Yerel raporlara göre, kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 40'ı geçtiği bildirilmekte.

Yıkıcı Etkileri

Kasırga, Florida'nın kuzeybatı kıyılarını saatte 225 kilometre hızla vurdu. Şiddetli rüzgar ve yağışlar, birçok yaşam kaybına neden olurken, bu kayıplar arasında bir anne ile 1 aylık ikiz bebeklerinin de bulunduğu kaydedildi.

Elektrik Kesintileri ve Maddi Hasar

Helen Kasırgası'nın yarattığı büyük maddi hasar ve elektrik kesintileri, milyonlarca kişiyi etkilemeye devam ediyor. Florida'da 1,2 milyon ev ve iş yeri, Georgia'da 1 milyon, South Carolina'da 1,3 milyon ve North Carolina'da ise 600 bin yerleşim yerinde elektrikler kesildi.

Devam Eden Tehlike

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Helen Kasırgası'nın etkilerinin hafta sonu boyunca sürebileceğini bildirdi. Georgia, South Carolina, North Carolina ve Tennessee de kasırgadan etkilenmeye devam eden bölgeler arasında yer alıyor.