Her yıl 125 bin çocuk gıda zehirlenmesinden ölüyor: Doğan'dan kritik uyarı

Medicana Sağlık Grubu Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Sena Nur Doğan, gıda kaynaklı hastalıkların dünya çapında ciddi bir sağlık sorunu olmaya devam ettiğini vurguladı. Doğan, özellikle 5 yaş altı çocukların bu riskten en çok etkilenen grup olduğuna dikkat çekti.

Medicana International Ankara Hastanesi Feel Well Beslenme ve Yaşam Tasarımı Uzmanı Diyetisyen Sena Nur Doğan şu verileri paylaştı: "Her yıl 600 milyon kişi güvensiz gıda nedeniyle hastalanıyor, 420 bin kişi yaşamını kaybediyor. Bu ölümlerin yüzde 30’u 5 yaş altı çocuklarda görülüyor. Her yıl 5 yaş altındaki 125 bin çocuk gıda zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitiriyor. Bunun nedenleri arasında çocukların bağışıklık sistemlerinin tam gelişmemiş olması, mide asidinin daha düşük olması nedeniyle bakterileri öldürme kapasitesinin zayıf olması ve düşük vücut ağırlığı nedeniyle dehidrasyonun etkilerini daha ağır yaşamaları yer alıyor. Bu nedenle çocuklarda gıda hijyeni, güvenli su kullanımı ve dışarıdan alınan hazır gıdalara dikkat çok daha hayati."

"Şüpheleniyorsanız atın, sağlığınız çöp poşetinden değerli"

Diyetisyen Sena Nur Doğan, şüpheli gıdaların kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini vurgulayarak "Şüpheleniyorsanız atın, sağlığınız çöp poşetinden değerli" mesajını paylaştı ve dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı:

"Şişmiş veya bombe yapmış konserve kutuları, kavanoz kapakları botulizm riski nedeniyle asla tadına bile bakılmadan çöpe atılmalıdır. Oda sıcaklığında 2 saatten uzun beklemiş tavuk, kıyma, deniz ürünleri ve sütlü yemekler kesinlikle tüketilmemelidir. Özellikle sıcak havada '2 saat kuralı' çok önemlidir. Kötü koku, rengi bozulmuş, sümüksü hale gelmiş et, tavuk, balık; kapağı açıldığında gaz fışkıran konserve, reçel, turşular tüketilmemelidir. Ekmek, peynir, sos veya mezelerde oluşan görünür küf tabakasının yalnızca üst kısmını almak doğru değildir. Küf kökleri gıdanın içine kadar yayılmış olabileceği için ürün tamamen atılmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kesinlikle tüketilmemelidir."

İklim değişikliği riski artırıyor

Doğan, iklim değişikliğinin gıda güvenliği üzerindeki etkilerine de dikkat çekti: "Artan sıcaklık ve nem, bakterilerin gıdalarda daha hızlı çoğalmasına neden oluyor. Sıklaşan aşırı yağış ve sel baskınları ise kanalizasyonun içme suyu sistemlerine karışma riskini artırıyor. Gıda zincirinde soğuk zincirin bozulma ihtimali artıyor. İklim değişikliği ile ishal ve gıda kaynaklı enfeksiyonların artacağı öngörülüyor. Yoksulluk, yetersiz altyapı ve iklim krizi birleştiğinde, gıda zehirlenmesi hem sağlık hem de ekonomi açısından göründüğünden çok daha büyük bir yük oluşturuyor."

Doğanın uyarıları, özellikle çocuklu aileler, bakım verenler ve toplu gıda hizmeti sunan kurumlar için önleyici hijyen önlemlerini yeniden gündeme getiriyor.

