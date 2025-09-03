DOLAR
Himaçal Pradeş'te Heyelan: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Himaçal Pradeş'te Mandi bölgesindeki heyelanda 6 kişi yaşamını yitirdi; yetkililer arama çalışmaları ve artan yağış uyarısına dikkati çekti.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 12:05
Himaçal Pradeş'te Heyelan: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Himaçal Pradeş'te Heyelan: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Mandi bölgesinde şiddetli yağışlar toprak kaymasına yol açtı

The Indian Express gazetesinin aktardığına göre, Hindistan'ın kuzeyindeki Himaçal Pradeş eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu Mandi bölgesinde büyük çaplı bir heyelan meydana geldi.

2 evin toprak altında kalması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinden gelen ilk bilgiler, can kaybının evlerin tamamen gömülmesi nedeniyle meydana geldiğini gösteriyor.

Yetkililer, hayatını kaybedenlerin 5'inin toprak altında kalan evlerde ikamet ettiğini, 1 kişinin ise afet sırasında yoldan geçtiğini bildirdi.

Kurtarma çalışmaları, şiddetli yağmur ve ıslak zemin nedeniyle zorlaşırken yetkililer, "Öncelik kayıp kişilerin yerlerini tespit etmek ve daha fazla can kaybı olmamasını sağlamaktır." açıklamasında bulundu.

Hindistan Meteoroloji Departmanı ise yağışların 16-18 saat içerisinde daha da şiddetlenebileceği uyarısında bulundu, bölgedeki halkın dikkatli olması istendi.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, başta Hindistan olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.

Bu yılın verilerine göre, Pakistan genelinde 26 Haziran'dan bu yana meydana gelen sellerde 800'den fazla kişi hayatını kaybederken, Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde ise haziran başından beri yaklaşık 300 kişi yaşamını yitirdi.

